Донос: какие новые вызовы бросает нам полное погружение в Интернет

Эксперт в области информационных технологий Александр Донос рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о кибербезопасности — проблеме, ставшей особенно актуальной с переходом многих граждан во всем мире на удаленную работу через Интернет из-за карантина.

Утро на Sputnik’e Донос: какие новые вызовы бросает нам полное погружение в Интернет

Многие представители сферы бизнеса в спешном порядке вынуждены были перевести свою работу в онлайн-режим. И если большинство дискуссий частного порядка в сети, или, к примеру, онлайн-урок не вызывают большого интереса киберпреступников, то за дискуссиями правительственных структур или корпоративных групп, которые используют Zoom (платформу для видеосвязи) могут наблюдать заинтересованные злоумышленники, сообщил эксперт в области информационных технологий Александр Донос.

"В мире пытаются противодействовать этому, вплоть до запрещения на уровне государственных структур использования этих технологий. Также и на уровне корпоративных структур — тот же Илон Маск категорически запретил использование на своих заводах платформ для видеоконференций", - заявил Донос.

Но все это, уточнил эксперт, является значимым для ключевых фигур в крупных корпорациях, для сотрудников госструктур, а что касается рядовых граждан, то те мессенджеры, которые существуют на сегодняшний день, обеспечивают достаточную приватность частного разговора.

Однако, по большому счету, все эти технологии не предназначены для того, чтобы что-то скрывать. Обычными гражданами, как правило, и не интересуются киберпреступники, поэтому им можно не опасаться, что информация, передаваемая посредством месенджеров, привлечет злоумышленников, полагает Донос.

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