Флогимон: опасен ли для Молдовы пожар в районе Чернобыльской АЭС

Пожарные до сих пор продолжают бороться с огнем в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, где горит лес. Возгорание произошло 4 апреля, до сегодняшнего дня пожар все еще не ликвидирован. Какую угрозу с точки зрения радиационной безопасности несут эти пожары, и стоит ли опасаться жителям Молдовы, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт Игорь Флогимон.
"Существует такая версия, что при сгорании загрязненной радиоактивными веществами древесины объем уменьшается, но концентрация радиоактивных веществ в золе увеличивается. Однако, если власти Украины разрешили допуск в 30-километровую зону туристов, следовательно, общий уровень радиации там достаточно безопасен", - отметил Флогимон.
"Безусловно, всплески могут быть локально, но не в 16, не в 10 раз, а на уровне двукратного увеличения", - заявил эксперт.
Также Флогимон подчеркнул, что для населения за пределами зоны отчуждения никакой опасности нет.
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