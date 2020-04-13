Флогимон: опасен ли для Молдовы пожар в районе Чернобыльской АЭС

Эксперт в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорь Флогимон рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, насколько правдивы слухи о повышении радиационного фона в Молдове из-за лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Утро на Sputnik’e Флогимон: опасен ли для Молдовы пожар в районе Чернобыльской АС

Пожарные до сих пор продолжают бороться с огнем в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, где горит лес. Возгорание произошло 4 апреля, до сегодняшнего дня пожар все еще не ликвидирован. Какую угрозу с точки зрения радиационной безопасности несут эти пожары, и стоит ли опасаться жителям Молдовы, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт Игорь Флогимон.

"Существует такая версия, что при сгорании загрязненной радиоактивными веществами древесины объем уменьшается, но концентрация радиоактивных веществ в золе увеличивается. Однако, если власти Украины разрешили допуск в 30-километровую зону туристов, следовательно, общий уровень радиации там достаточно безопасен", - отметил Флогимон.

Как сообщил эксперт, при сгорании радиоактивной древесины возможно локальное увеличение радиационного фона в районе пожара. Однако он опроверг информацию, что концентрация радиации в зоне пожара могла увеличиться в 16 раз, сказав, что если речь и идет о превышении фона, то только о локальном (в самой зоне отчуждения), и уж точно не до таких значений.

"Безусловно, всплески могут быть локально, но не в 16, не в 10 раз, а на уровне двукратного увеличения", - заявил эксперт.

Также Флогимон подчеркнул, что для населения за пределами зоны отчуждения никакой опасности нет.

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