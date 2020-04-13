Могоряну: могут ли измениться тарифы на газ и электричество в Молдове

Председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, могут ли быть снижены тарифы на коммунальные услуги в ближайшем будущем.

Утро на Sputnik’e Могоряну: могут ли измениться тарифы на газ и электричество в Молдове

Резкое снижение цен на нефть на мировом рынке повлекло и снижение стоимости газа. И хотя рядовому молдавскому потребителю не слишком понятна тема нефтяных котировок, но вот снижение стоимости газа всегда вызывает закономерный вопрос: а отразится ли это на мне лично? На вопрос, могут ли подешеветь в Молдове газ и прочие коммунальные услуги, согласился ответить председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну. Как отметил эксперт, возможность для снижения тарифа на газ для конечного потребителя существует.

“Потенциал снижения тарифа на газ есть, это возможно за счет покупной части, за счет цены на газ. Все остальные расходы — стоимость транспортировки, доставки — более-менее постоянны. А вот стоимость газа изменяется", - заявил Могоряну.

Промышленные предприятия — самые крупные потребители газа - сейчас во всем мире приостанавливают свою работу. А газ при этом продолжают добывать. Отличие газа от нефти состоит в том, что его сложнее хранить про запас, ожидая, когда спрос и цены на него вырастут. Если нефть можно отправлять в хранилища, то с газом дела обстоят в этом плане сложнее. Необходимы специализированные хранилища, с определенным набором требований, достаточно жестких. Поэтому газодобывающие компании вынуждены снижать цены, чтобы реализовать свою продукцию, подчеркнул Могоряну.

Что же касается цены на электричество, то и здесь потенциал для снижения цены присутствует, сообщил Могоряну.

"Если стоимость газа снижается, то и себестоимость электричества должна снижаться, поскольку Молдавская ГРЭС работает на газе", - заключил Могоряну.

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