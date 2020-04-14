Токарчук: утихнет ли пандемия летом

Эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук рассказала в эфире студии Sputnik Молдова, какой путь распространения коронавирусной инфекции преобладает в Молдове, и есть ли шанс, что пандемия закончится этим летом.

Утро на Sputnik’e Токарчук: утихнет ли пандемия летом

В самом начале, когда фиксировались первые заболевшие коронавирусом в Молдове, это были случаи ввоза инфекции в страну. Люди в Молдову продолжают возвращаться и сегодня, они дают подписку, что не будут нарушать карантинный режим, хотя рассчитывать на их сознательность не всегда стоит, как показывает практика. Тем не менее, отметила медицинский эксперт Алла Токарчук, сейчас преобладающий путь заражения — это распространение инфекции внутри страны, случаи ввоза встречаются все реже.

"Я думаю, что значимость этого фактора риска сейчас ниже, чем у внутреннего распространения болезни. Однако нельзя и пренебрегать этим риском. Потому что, когда мы выйдем из карантина, люди будут снова ездить в командировки, на отдых, будут возвращаться домой из-за рубежа. Этот сегмент нужно контролировать еще очень долго, как минимум, шесть месяцев", - заявила Токарчук.

Кроме того, эксперт сообщила, какова, по ее мнению, вероятность, что летом количество случаев заражения резко пойдет на спад. Те исследования, с которыми ознакомилась Токарчук, доказывают, что вирусы погибают при температуре около 60 С. Поэтому, рассчитывать, что летнее тепло убьет вирус, не стоит.

"Не думаю, что потепление сильно повлияет на резистентность вируса. Если мы посмотрим на более жаркие страны, то кое-где уже сейчас 26-30 С, например, в Австралии, но вирус там все равно есть", - подчеркнула она.

По словам эксперта, ультрафиолетовые лучи, тем не менее, убивают вирус, так что есть все-таки шанс, что с приходом лета количество случаев заражения начнет сокращаться. Однако, соблюдать социальную дистанцию и помнить о мерах индивидуальной защиты нам придется как минимум до конца года, полагает Токарчук.

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