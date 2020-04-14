Билецкий: как не подорвать здоровье в условиях самоизоляции

Не набрать лишний вес, сидя дома в четырех стенах, вполне возможно, заявил в эфире студии Sputnik Молдова сертифицированный фитнес-тренер и кинетотерапевт Роман Билецкий.

Утро на Sputnik’e Билецкий: как не подорвать здоровье в условиях самоизоляции

Тем, кто вынужден большую часть времени проводить дома, стоит ввести какие-то минимальные физические нагрузки, чтобы поддержать свое здоровье. Для этого не нужен ни спортзал, ни даже стадион, и можно вполне обойтись без спортивного инвентаря. Единственное, что нужно — это желание не запускать себя, сказал фитнес-тренер Роман Билецкий.

"Сейчас практически все тренера ведут занятия онлайн. Есть очень много платформ для трансляции тренировок, есть видеозаписи тренировочных программ, включающих работу с собственным весом. Вам не нужно никакое дополнительное оборудование, только вес вашего тела", - подчеркнул Билецкий.

Кроме того, добавил эксперт, в качестве весов для работы вполне могут быть использованы бытовые предметы, которые найдутся в хозяйстве: бутылки с водой, пакеты с крупой, упаковки с моющими средствами и тому подобные вещи. Как отметил инструктор, очень многие тренеры делятся своими знаниями в сети абсолютно бесплатно.

"Двигательная активность должна быть ежедневной. Если выходите в магазин — бегите трусцой, пусть это будет сто метров бег, сто метров ходьба. Главное — двигайтесь", - добавил Билецкий.

Также, как заявил тренер, важно уделить внимание питанию, так как при гиподинамии очень легко набрать лишний вес. Однако речь не идет о голодании — достаточно уменьшить количество углеводов в пище, ограничив сладости и крупы, а заменить их стоит овощами, зеленью и белковыми продуктами — рыбой, яйцами, мясом и молочными продуктами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova