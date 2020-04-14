Билецкий: как не подорвать здоровье в условиях самоизоляции

Тем, кто вынужден большую часть времени проводить дома, стоит ввести какие-то минимальные физические нагрузки, чтобы поддержать свое здоровье. Для этого не нужен ни спортзал, ни даже стадион, и можно вполне обойтись без спортивного инвентаря. Единственное, что нужно — это желание не запускать себя, сказал фитнес-тренер Роман Билецкий.
"Сейчас практически все тренера ведут занятия онлайн. Есть очень много платформ для трансляции тренировок, есть видеозаписи тренировочных программ, включающих работу с собственным весом. Вам не нужно никакое дополнительное оборудование, только вес вашего тела", - подчеркнул Билецкий.
"Двигательная активность должна быть ежедневной. Если выходите в магазин — бегите трусцой, пусть это будет сто метров бег, сто метров ходьба. Главное — двигайтесь", - добавил Билецкий.
Также, как заявил тренер, важно уделить внимание питанию, так как при гиподинамии очень легко набрать лишний вес. Однако речь не идет о голодании — достаточно уменьшить количество углеводов в пище, ограничив сладости и крупы, а заменить их стоит овощами, зеленью и белковыми продуктами — рыбой, яйцами, мясом и молочными продуктами.
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