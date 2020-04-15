Мидриган: даже как адвокат не могу оправдать тех, кто нарушает карантин

Доцент кафедры права университета имени Константина Стере, адвокат, бывший судья Павел Мидриган рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что делать, если вас обвиняют в нарушении карантина и вы с этим не согласны.

Утро на Sputnik’e Мидриган: я даже как адвокат не могу оправдать тех, кто нарушает карантин

Нарушение карантинного режима является административным правонарушением, и в случае, если человека задержала полиция по обвинению в несоблюдении данного положения, должен быть составлен протокол. Один экземпляр протокола ему обязаны выдать на руки, и там должно быть четко указано, что именно человек нарушил. Этот протокол есть право обжаловать, причем, сделать это можно и по электронной почте, заявил адвокат Павел Мидриган.

“Если составлен протокол, это не значит, что люди лишены права его обжаловать. Но сделать это можно только в короткие сроки, и нужно привести какую-то доказательную базу, что ты невиновен", - отметил Мидриган.

В то же время, юрист считает, что в нынешних условиях соблюдать карантин необходимо, и даже как адвокату ему сложно оправдывать тех людей, которые этот карантин нарушают. Следовать нужно всем предписанным мерам. Скажем, нарушением является не только случай, когда прибывший из-за границы человек вместо того, чтобы оставаться дома, решает прогуляться до магазина, но и, например, если просто кто-либо из граждан вдруг решится выйти на стадион или в парк на пробежку.

"Люди должны понимать, что риск заражения существует, он реален. И по этой причине стоит воздержаться на месяц-другой от бега по парку. Занимайтесь дома, попрыгайте на месте вместо пробежки. Ну не закончится жизнь, если вы не пробежитесь", - сказал Мидриган.

Также, по мнению адвоката, строгие меры и высокие штрафы, применяемые к нарушителям карантина, сегодня вполне оправданы. Ситуация серьезна, существует реальная угроза для всего общества. И именно такие строгие меры должны применяться, чтобы пройти этот сложный период.

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