Князева: как сдавать БАК в этом году

Заведующая кафедрой естественных наук и классных руководителей лицея им. А. Кантемира Тамара Князева рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, как, по ее мнению, следует в этом году организовать сдачу экзаменов на степень бакалавра.

Утро на Sputnik’e Князева: как сдавать БАК в этом году

Для учащихся, их родителей и преподавателей будет лучше, если дети смогут в этом году сдать экзамены. Скорее всего, Молдова не пойдет по пути Румынии, где было решено учебный год просто повторить, считает преподаватель Тамара Князева.

"Я думаю, что все-таки БАК будет. Но мое предложение такое — пусть в этом году дети сдают его в своих школах, чтобы не собирать вместе по пятьсот человек из разных школ", - подчеркнула Князева.

Как отметила педагог, сдача выпускных экзаменов в помещении своей школы может помочь не допустить случаев распространения коронавирусной инфекции. В "родной" школе есть возможность рассадить детей по разным классам, чтобы в одном помещении находилось не более 10 человек, что позволит избежать скученности. В этих условиях также не будут смешиваться учащихся из разных школ.

"И детям было бы нормально, и учителям. Мне кажется, это один из лучших вариантов, чтобы в этом году дети могли сдать экзамены и поступить. Потому что сдавать БАК онлайн, как предлагают, просто нереально", - заявила Князева.

Как сообщила преподаватель, с 20 апреля для школьников будет организована трансляция лекций по телевидению. Особенно в таком обучении должны быть заинтересованы те, кто сдает БАК или выпускные экзамены в девятом классе. Это очень хорошая идея, которая позволит учащимся не остаться без образования, если они, конечно, не будут пропускать эти телевизионные уроки.

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