10:12 15 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.85
  • RUB0.24
  • RON4.04
  • UAH0.66
Поиск
Тамара Князева
© Sputnik / Osmatesco

Князева: как сдавать БАК в этом году

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
105 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200415/29886764/cneazeva-kak-sdavat-bac-v-etom-godu.html

Заведующая кафедрой естественных наук и классных руководителей лицея им. А. Кантемира Тамара Князева рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, как, по ее мнению, следует в этом году организовать сдачу экзаменов на степень бакалавра.

Утро на Sputnik’e
Князева: как сдавать БАК в этом году

Для учащихся, их родителей и преподавателей будет лучше, если дети смогут в этом году сдать экзамены. Скорее всего, Молдова не пойдет по пути Румынии, где было решено учебный год просто повторить, считает преподаватель Тамара Князева.

"Я думаю, что все-таки БАК будет. Но мое предложение такое — пусть в этом году дети сдают его в своих школах, чтобы не собирать вместе по пятьсот человек из разных школ", - подчеркнула Князева.

Как отметила педагог, сдача выпускных экзаменов в помещении своей школы может помочь не допустить случаев распространения коронавирусной инфекции. В "родной" школе есть возможность рассадить детей по разным классам, чтобы в одном помещении находилось не более 10 человек, что позволит избежать скученности. В этих условиях также не будут смешиваться учащихся из разных школ.

Экзамен.
© Sputnik / Александр Кряжев
БАК-2020: когда выпускники будут сдавать экзамены
"И детям было бы нормально, и учителям. Мне кажется, это один из лучших вариантов, чтобы в этом году дети могли сдать экзамены и поступить. Потому что сдавать БАК онлайн, как предлагают, просто нереально", - заявила Князева.

Как сообщила преподаватель, с 20 апреля для школьников будет организована трансляция лекций по телевидению. Особенно в таком обучении должны быть заинтересованы те, кто сдает БАК или выпускные экзамены в девятом классе. Это очень хорошая идея, которая позволит учащимся не остаться без образования, если они, конечно, не будут пропускать эти телевизионные уроки.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Удаленное обучение в Молдове: министр образования - о том, как это будет
Учебный процесс в школах приостановлен в течение всего периода действия ЧП
Онлайн учеба: в Приднестровье выпущена подборка лучших видео-уроков


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Члены индонезийского Красного Креста дезинфицируют улицы в Джакарте.
COVID-19, люди, дезинфекция: галерея периода пандемии
Лукашенко предложил перейти из онлайна в офлайн: как прошла видеоконференция ЕАЭС
Лукашенко предложил перейти в офлайн: видеоконференция ЕАЭС
Карта Агро
Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться