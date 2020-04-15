Князева: как сдавать БАК в этом году

Для учащихся, их родителей и преподавателей будет лучше, если дети смогут в этом году сдать экзамены. Скорее всего, Молдова не пойдет по пути Румынии, где было решено учебный год просто повторить, считает преподаватель Тамара Князева.
"Я думаю, что все-таки БАК будет. Но мое предложение такое — пусть в этом году дети сдают его в своих школах, чтобы не собирать вместе по пятьсот человек из разных школ", - подчеркнула Князева.
Как отметила педагог, сдача выпускных экзаменов в помещении своей школы может помочь не допустить случаев распространения коронавирусной инфекции. В "родной" школе есть возможность рассадить детей по разным классам, чтобы в одном помещении находилось не более 10 человек, что позволит избежать скученности. В этих условиях также не будут смешиваться учащихся из разных школ.
Как сообщила преподаватель, с 20 апреля для школьников будет организована трансляция лекций по телевидению. Особенно в таком обучении должны быть заинтересованы те, кто сдает БАК или выпускные экзамены в девятом классе. Это очень хорошая идея, которая позволит учащимся не остаться без образования, если они, конечно, не будут пропускать эти телевизионные уроки.
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