Шаповалов: помнить освободителей — это наш долг

Несмотря на действие чрезвычайного положения, на кишиневском мемориале "Вечность" реставрационные работы не прекратились. Изначально планировалось, что комплекс будет отреставрирован к 75-летию Победы в Великой отечественной войне, а на 9 мая планировалось провести серию памятных мероприятий. Однако, как сообщил президент Молдовы Игорь Додон, все массовые празднования решено было отложить до 24 августа. Историк и политолог Борис Шаповалов полагает, что реконструкция мемориалу была необходима.
"Могилы людей, которые освободили Европу от фашизма, являются священными. У православных есть Родительский день, и перед этим праздником мы идем на кладбище и приводим могилы в порядок. Эти погибшие, 27 миллионов человек, - тоже наши родственники, чью память нужно чтить", - заявил Шаповалов.
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