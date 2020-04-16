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Борис Шаповалов
© Sputnik / Miroslav Rotari

Шаповалов: помнить освободителей — это наш долг

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200416/29898691/sapovalov-pomnit-osvoboditeley-eto-nash-dolg.html

Историк, политолог Борис Шаповалов в эфире студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, считает ли он, что в нынешних условиях стоило осуществлять работы по реконструкции мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе.

Утро на Sputnik’e
Шаповалов: помнить освободителей — это наш долг

Несмотря на действие чрезвычайного положения, на кишиневском мемориале "Вечность" реставрационные работы не прекратились. Изначально планировалось, что комплекс будет отреставрирован к 75-летию Победы в Великой отечественной войне, а на 9 мая планировалось провести серию памятных мероприятий. Однако, как сообщил президент Молдовы Игорь Додон, все массовые празднования решено было отложить до 24 августа. Историк и политолог Борис Шаповалов полагает, что реконструкция мемориалу была необходима.

"Могилы людей, которые освободили Европу от фашизма, являются священными. У православных есть Родительский день, и перед этим праздником мы идем на кладбище и приводим могилы в порядок. Эти погибшие, 27 миллионов человек, - тоже наши родственники, чью память нужно чтить", - заявил Шаповалов.

В Молдове отмечают День Победы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Акции, посвященные 75-летию Победы, перенесены на 24 августа
Как подчеркнул историк, хорошо, что ремонт ведется и мемориал будет отреставрирован, хоть и неизвестно пока, в каком формате пройдет в этом году празднование Дня победы и будет ли возможность, как раньше, всем горожанам в этот день посетить мемориал. Но хотелось бы отметить этот день, пройдя в строю "Бессмертного полка", как обычно, заключил Шаповалов.

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