Петрович: как в период пандемии ветеранам ВОВ оказывают помощь

Ветераны ВОВ с пониманием отнеслись к введенным властями мерам безопасности в связи со вспышкой коронавирусной инфекции нового типа, но это не означает, что условиях самоизоляции им не оказывают поддержку.радиостудии Sputnik Молдова председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, до наступления карантина активисты часто посещали ветеранов на дому, вручали подарки и цветы и, конечно, благодарили за Победу. Сейчас такие визиты проходят лишь в случае острой необходимости.
Петрович напомнил, что многие ветераны – люди одинокие, либо родственники живут вдали от них и не всегда могут приехать, побыть рядом. Организации, активисты быстро реагируют на тот или иной призыв о помощи.
"Забота о ветеранах не ушла на второй план. Мы находимся в постоянном контакте с ними. Все, что можно сделать в нынешних условиях, стараемся выполнить. Все общественные организации, которые действовали в этой сфере, продолжают свою работу и приносят продукты питания, медикаменты", - сказал Петрович.
Он отметил, что министерство обороны запустило круглосуточную горячую линию VETERAN, позвонив на которую можно обратиться за помощью в период пандемии COVID-19.
Ветераны могут обращаться с 08.00-17.00 (с понедельника по пятницу) по телефонам: 022-25-20-65, 022-25-21-78 или круглосуточно по номеру мобильного телефона: 060-705-138.
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