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Алексей Петрович
© Sputnik / Rodion Proca

Петрович: как в период пандемии ветеранам ВОВ оказывают помощь

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200417/29913053/petrovici-kak-v-period-pandemii-veteranam-vov-okazyvayut-pomosch.html

Распространение коронавируса в Молдове не отодвинуло на второй план заботу о ветеранах. Об этом рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Утро на Sputnik’e
Петрович о помощи ветеранам

 

Ветераны ВОВ с пониманием отнеслись к введенным властями мерам безопасности в связи со вспышкой коронавирусной инфекции нового типа, но это не означает, что условиях самоизоляции им не оказывают поддержку.

Александр Пынзарь
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Глава Минобороны рассказал, как в Молдове помогают ветеранам
Как рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, до наступления карантина активисты часто посещали ветеранов на дому, вручали подарки и цветы и, конечно, благодарили за Победу. Сейчас такие визиты проходят лишь в случае острой необходимости.

Петрович напомнил, что многие ветераны – люди одинокие, либо родственники живут вдали от них и не всегда могут приехать, побыть рядом. Организации, активисты быстро реагируют на тот или иной призыв о помощи.

"Забота о ветеранах не ушла на второй план. Мы находимся в постоянном контакте с ними. Все, что можно сделать в нынешних условиях, стараемся выполнить. Все общественные организации, которые действовали в этой сфере, продолжают свою работу и приносят продукты питания, медикаменты", - сказал Петрович.

Он отметил, что министерство обороны запустило круглосуточную горячую линию VETERAN, позвонив на которую можно обратиться за помощью в период пандемии COVID-19.

Ветераны могут обращаться с 08.00-17.00 (с понедельника по пятницу) по телефонам: 022-25-20-65, 022-25-21-78 или круглосуточно по номеру мобильного телефона: 060-705-138.

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