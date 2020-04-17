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Игорь Волницкий
© Sputnik / Osmatesco

Волницкий: в Молдове общество снова разделилось на два лагеря

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (725)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200417/29913219/volnitchi-v-moldova-obschestvo-snova-raskololos-na-dva-lagerya.html

Кризис, вызванный коронавирусом, только усугубил те противоречия, что существовали между властью и оппозицией, заметил политолог Игорь Волницкий в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Утро на Sputnik’e
Волницкий: общество снова разделилось на два лагеря

Когда в Молдове началось распространение коронавирусной инфекции, и власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение, та ситуация, в которой оказалась власть, была более благоприятной, нежели у оппозиции. В условиях чрезвычайного положения оппозиция лишилась многих возможностей для политической борьбы. В первую очередь, речь идет о возможности массовых выступлений, уличных акций, заметил политолог Игорь Волницкий.

"Но когда в некоторой части общества начала проявляться некоторая неудовлетворенность действиями властей, оппозиция не преминула этим воспользоваться и быстро наверстала упущенное. Сейчас можно уже сказать, что после месяца действия чрезвычайного положения позиции сторон сравнялись", - заявил Волницкий.

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© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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По мнению политолога, оппозиция использует для поднятия собственного рейтинга недовольство определенной части общества, которое в нынешней ситуации неизбежно проявляется. Однако сегодня ни одна страна мира не может справиться в полной мере с негативными эффектами пандемии. Такова ситуация и в Молдове.

"Власть, в свою очередь, находит поддержку у той части общества, которая видит прилагаемые усилия и которая понимает, что ситуация в Молдове лучше, чем во многих странах, и это является результатом работы властей", - подчеркнул Волницкий.

Здесь, полагает политолог, общество опять разделилось на два лагеря: часть поддерживает оппозицию, которая полагает, что действия властей не совсем эффективны, а другая часть солидарна с властями, понимая, что в нынешней ситуации они и так делают все возможное.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (725)

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