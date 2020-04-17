Гырбу: если кризис быстро закончится, экономические потери будут невелики

Утро на Sputnik’e Гырбу: потери будут невелики

Пока еще трудно делать какие-либо прогнозы, но уже сегодня ясно, что экономика изменится. Однако какими будут эти изменения, благоприятными или нет, и какие новшества нас еще ждут — пока об этом рано говорить, поскольку мы не знаем, как долго продлится нынешний кризис. Если пандемия пойдет на спад уже в следующем месяце, то, наверное, можно будет заключить, что воздействие этого кризиса на экономику было незначительным, полагает экономист Виорел Гырбу.

"У экономики еще есть шанс прийти в себя в следующие несколько месяцев. Вообще же, в первые три месяца уровень экономической деятельности в Молдове не так высок. Гораздо важнее для экономики третий квартал года. Он имеет значение и для роста ВВП в целом", - заявил Гырбу.

По мнению экономиста, все будет зависеть от продолжительности кризиса. В случае быстрого его завершения воздействие на экономику будет не самым высоким. Сейчас специалисты называют еще один тревожащий фактор, который может сказаться не самым лучшим образом на нашем экономическом развитии — это положение дел в сельском хозяйстве. И в этом секторе, скорее всего, в этом году нас ждут определенные проблемы, добавил эксперт.

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