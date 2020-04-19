Флоринский: сейчас Господь дал нам возможность испытать наше терпение

Настоятель Свято-Георгиевской церкви Кишинева, протоиерей Николай Флоринский ответил в эфире студии Sputnik Молдова на вопрос, как верующим следует относиться к тому, что в нынешнюю Пасху им рекомендовано оставаться дома и не посещать церковную службу.

Утро на Sputnik’e Флоринский: сейчас Господь дал нам возможность испытать наше терпение

Конечно, из происходящего сейчас в мире можно извлечь свои уроки, и нынешняя пандемия тоже может человечество многому научить. Господь не обращается к людям напрямую, он посылает нам испытания. И вот это испытание, которое выпало людям сейчас, должно помочь нам пересмотреть свою жизнь, осознать, что мы делали неправильно, стать чище, лучше, помочь в эти минуты нуждающимся, не роптать, считает священнослужитель Николай Флоринский.

"Нам сейчас дано, как послушание, сидеть дома и не выходить, не распространять заразу, не заражать других, чтобы не стать виновным в смерти другого человека. Ты можешь сам перенести легко этот вирус, а другого человека ты заразишь и он может умереть. И ты невольно станешь виновником его смерти", - подчеркнул Флоринский.

Как рассказал священник, первые христианские монахи и иноки, жившие в Египте в конце третьего - начале четвертого века, считали терпение одной из добродетелей Божьих.

А сейчас Господь дал нам возможность испытать наше терпение, побыть дома с семьей, посмотреть в глаза самым близким, сказать доброе слово жене и детям и выработать то самое терпение.

"Мы привыкли, чуть что, убегать от проблем, семьи, детей, уроков. Видите, стоило человечеству немного остановиться, и даже мир изменился. Да, после этого кризиса нам, возможно, станет тяжелее жить в материальном смысле. Но мы должны из этого испытания и из этого искушения выйти хорошими людьми. Мы должны помнить, что в нашей жизни могут быть и худшие испытания, если мы не исправимся, думать не только о земном, но и поднимать глаза к небу", - заключил Флоринский.

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