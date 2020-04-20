Муравский: российский кредит будет потрачен на решение бюджетных задач

Утро на Sputnik’e Муравский: российский кредит будет потрачен на решение бюджетных задач

Посол Молдовы в России Андрей Негуца подписал в пятницу с руководством министерства финансов РФ соглашение о кредитовании Республики Молдова. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон. Как уточнил президент, соглашение предусматривает выделение нашей стране первого транша кредита в размере 200 миллионов евро.

Ситуация сейчас достаточно сложная, поэтому данный кредит играет роль финансовой поддержки Республики Молдова, отметил экономист Александр Муравский.

"Конечно, ведутся споры, можно ли считать помощью этот кредит. Но если говорить о стоимости денег на финансовых рынках, то мы получаем кредит от России по более низкой цене, так что этот кредит носит в определенной степени характер помощи", - заявил Муравский.

Кроме того, полагает Муравский, этот кредит можно в определенной степени расценивать как признак нормализации экономических отношений между Россией и Молдовой.

Как рассказал экономист, этот кредит правительство Молдовы взяло на решение бюджетных задач. В бюджете четко определено, какие суммы планируется потратить на определенные статьи бюджета: зарплата бюджетникам, инвестиции на строительство дорог, на ремонт, расходы на армию, полицию и так далее. Возникший в бюджете Молдовы дефицит может быть пополнен за счет кредита. Но, учитывая изменение текущей ситуации, правительство может пойти на ректификацию бюджета и пересмотреть статьи расходов. Поэтому все разговоры о том, что кредиты мы "проедаем", достаточно далеки от понимания ситуации и процесса принятия решений на уровне власти, подчеркнул Муравский.

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