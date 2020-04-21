Засавицки: откроются ли в Молдове кафе, станет ясно в ближайшие дни

Со следующей недели предприятия общественного питания в республике могут возобновить свою работу, рассказала в интервью радиостудии Sputnik Молдова председатель Ассоциации рестораторов Молдовы Анета Засавицки.

Утро на Sputnik’e Засавицки: откроются ли в Молдове кафе, станет ясно в ближайшие дни

Представители сектора HoReCa встретились с премьер-министром Ионом Кику, дискуссия шла о том, что заведениям общественного питания могут со следующей недели позволить снова открыться для приема посетителей, соблюдая, конечно же, меры предосторожности. Комментируя итоги этой встречи, председатель Ассоциации рестораторов Молдовы Анета Засавицки сообщила, что речь идет о возобновлении работы не только ресторанов и кафе, но и о ряде других направлений экономической деятельности.

"В течение десяти дней мы должны будем соблюдать те меры, которые предусматривал Минздрав. Мы сможем начать работу, если число заболевших в республике не составит более трех тысяч человек", - заявила Засавицки.

По словам эксперта, представители HoReCa планируют вновь вернуться к обсуждению этого вопроса с властями в среду или четверг.

Конечно же, подчеркнула Засавицки, в случае, если заведениям питания разрешат открыться, они должны будут соблюдать повышенные меры безопасности — чаще дезинфицировать поверхности в помещениях, расположить столики таким образом, чтобы посетители находились на безопасной дистанции друг от друга.

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