Арпентин: виноделы Молдовы уже начали нести убытки

Директор Национального офиса вина и винограда Георгий Арпентин рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, ждут ли винодельческую отрасль Молдовы кризис и снижение продаж.

Утро на Sputnik’e Арпентин: виноделы Молдовы уже начали нести убытки

Влияние кризиса винодельческая отрасль Молдовы испытывает уже сейчас, однако еще более сложным станет для отечественных виноделов период конца весны-начала лета. По словам директора Национального офиса вина и винограда Георгия Арпентина, с момента начала карантина впервые за пять лет виноделы зафиксировали падение на 10% как прибыли, так и объемов продаж своей продукции.

"Безусловно, 85% наших вин отправляются на экспорт. И большинство стран, куда мы экспортируем наши вина, проходят пик пандемии, за исключением Китая, где этот этап уже пройден. А вот Польша, Румыния — два наших главных рынка — там ситуация сложная", - отметил Арпентин.

Как отметил эксперт, виноделы держат связь с дистрибьюторами на всех ключевых рынках, но пока что тенденции говорят о том, что объемы продаж продолжат уменьшаться.

Кроме того, производители сталкиваются еще с одной проблемой. Приближается новый сезон, а старый запас вин еще не распродан, и придется продумать ряд мер, как продать имеющееся, получить необходимые средства для продолжения работы и подготовиться к новому урожаю.

"Конкуренция на международных рынках ожидается очень жесткая. Цены могут упасть. Вот те проблемы, которые, скорее всего, ударят по всем винодельческим предприятиям — малым, большим, средним. Сейчас все в одной лодке", - заключил Арпентин.

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