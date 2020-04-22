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Виорел Гырбу
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Гырбу: как скажутся низкие нефтяные цены на Молдове

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200422/29969294/girbu-kak-skazhutsya-nizkie-tseny-na-neft-na-moldove.html

Экономический эксперт Виорел Гырбу объяснил в эфире радиостудии Sputnik Молдова причины обрушения цен на нефтяном рынке до отрицательных значений и рассказал о том, какую выгоду может извлечь для себя Молдова из такой ситуации.

Утро на Sputnik’e
Гырбу: как скажутся низкие нефтяные цены на Молдове

По итогам торгов в понедельник, 20 апреля, стоимость майских фьючерсов на американскую нефть марки WTI упала до абсолютного минимума, опустившись до отрицательных значений в минус 37,67 долларов за баррель. Некоторые эксперты на фоне таких новостей заговорили о полном крахе нефтяной отрасли в самом ближайшем будущем. Однако делать подобные выводы преждевременно, потому что соответствующая ситуация продлится недолго, уверен экономист Виорел Гырбу.

"Так сложились обстоятельства, что сейчас резервуары заполнены, никто нефть не покупает, а хранить ее где-то в море на танкерах стоит очень дорого. И с этой нефтью просто нечего делать. От этой нефти нужно было как-то избавляться, поэтому цены стали отрицательными. Но это феномен на очень краткий период, после этого цены вернутся в нормальное русло", - заявил Гырбу.

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Что же касается влияния фактора низких нефтяных цен на Молдову, то эксперт назвал его скорее позитивным для отечественной экономики.

"Для нас нефть сейчас очень дешево стоит. То, что недополучают американские производители нефти, получаем мы. Дешевая нефть означает удешевление бензина, солярки. Таким странам, как Молдова, низкие цены на нефть — это фактически грант", - считает Гырбу.

Как отметил экономист, нас ждет период низких цен на нефть. Дальнейший рост во многом зависит от того, как будет развиваться экономическая ситуация, от договоренностей между странами ОПЕК и от ряда других факторов. Рост цен на нефть возможен, но как скоро он произойдет, пока невозможно дать точный прогноз. Слишком многое на данный момент нам неизвестно. Но даже если экономика быстро придет в себя после пандемии, развиваться будут и другие, альтернативные нефти технологии получения энергии. А когда ситуация выправится, это еще не значит, что цены на нефть сразу начнут расти.

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