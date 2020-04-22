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Экономист Татьяна Ларюшина
© Photo : Russiancouncil

Ларюшина: без новой стратегии удержания клиентов кафе не выживут

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200422/29970524/lariusina-bez-novoy-strategii-uderzhaniya-klientov-kafe-ne-vyzhivut.html

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответила на вопрос, что произойдет с точками общественного питания в городе и насколько сильно пострадает этот бизнес в результате кризиса.

Утро на Sputnik’e
Ларюшина: без новой стратегии удержания клиентов кафе не выживут

Вынужденная остановка деятельности предприятий сектора HoReCa (куда входят бары, кафе, рестораны, отели, услуги кейтеринга), которая длится вот уже полтора месяца, нанесла отрасли довольно чувствительный удар. И уже ясно, что далеко не всем предприятиям сектора удастся открыться даже после того, как деятельность разрешат возобновить. Экономист Татьяна Ларюшина считает, что многое будет зависеть не только от того, насколько быстро снимут карантинные ограничения, но и от того, готовы ли на самом деле граждане продолжить пользоваться услугами предприятий сектора в докризисном объеме.

"Многое будет зависеть от того, насколько получится восстановить обычную активность клиентов. Следует учитывать и такой фактор, как экономический удар по платежеспособности населения. Неизвестно, готовы ли граждане сейчас включить в статью своих расходов посещение ресторанов", - отметила Ларюшина.

Кофе.
© Sputnik / Алексей Куденко
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Как сообщила экономист, заведения общественного питания в Молдове уже сталкивались ранее с кризисом — например, можно вспомнить 2014 год, когда тоже закрылись многие рестораны, а население перешло в заведения более низкого ценового сегмента, вроде пиццерий и недорогих сетевых кафе. Тогда многие рестораторы пошли на такой маркетинговый ход, как переход в более низкий ценовой сегмент, была разработана целая стратегия удержания клиентов.

"Возможно, наш малый бизнес, который уже научен выживать, найдет и здесь для себя какие-то варианты. Но это касается предприятий питания. А вот гостиницы зависимы от посещения Молдовы туристами. Но когда и в какой мере восстановится эта активность - вопрос", - сказала Ларюшина.

По мнению эксперта, нынешняя ситуация очень необычна в силу своей многофакторности. Но, как специалист, Ларюшина склонна оценивать возможности для восстановления данной отрасли скорее с пессимизмом. Впрочем, вряд ли к концу года в Молдове в прежнем объеме вообще сможет восстановиться вся деловая активность, а не только сектор HoReCa, подчеркнула она.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (816)

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