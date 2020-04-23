Шеларь: надо ценить любую помощь, оказываемую Молдове из-за рубежа

Собственные финансовые возможности Молдовы всегда были очень ограниченными, а в нынешних условиях кредит, полученный от России, станет серьезной помощью, заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Галина Шеларь.

Утро на Sputnik’e Шеларь: надо ценить любую помощь, оказываемую Молдове из-за рубежа

Кредит в размере 200 миллионов евро, который Молдова получила от Российской Федерации, поможет республике покрыть бюджетные расходы. Бюджет нашего государства традиционно дефицитный, а сейчас, в связи с кризисом, без привлечения заемных средств он просто не мог бы быть исполнен, отметила экономист Галина Шеларь.

"На протяжении последних лет исполнение бюджета в значительной степени зависит от внешней поддержки, поэтому вполне понятно, что в этой экстремальной ситуации, к которой не только мы, но и весь мир оказался не готов, безусловно, эти деньги очень важны", - подчеркнула Шеларь.

Экономика в Молдове уже месяц, как замерла и не работает. Никто не знает, как быстро она сможет заработать снова, когда и у нас снимут карантин. Что будет после карантина — это самая большая неопределенность, полагает Шеларь. И поэтому надо ценить любую помощь, оказываемую Молдове из-за рубежа — хотя бы потому, что внешние партнеры считают нужным помочь республике, хотя им самим сегодня тоже очень нелегко.

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