Шаповалов рассказал, от чего будет зависеть судьба российского кредита

Политолог Борис Шаповалов в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил на вопрос, принесет ли Молдове пользу российский кредит и не существует ли опасности нецелевого расходования полученных средств.

Утро на Sputnik’e Шаповалов рассказал, от чего будет зависеть судьба российского кредита

Едва появилась новость о российском займе, как она тут же стала предметом горячих споров в политических кругах. Говорилось о том, что кредит будет потрачен не по назначению, что деньги якобы уйдут неизвестно куда… Политолог Борис Шаповалов считает, что многое здесь будет зависеть и от общественного контроля. Кроме того, кредит Российская Федерация выдает нам на определенные нужды, которые были обозначены в договоре, подписанном российской и молдавской сторонами. Сам же факт необходимости этого займа для Молдовы не вызывает сомнений.

"Назначение этого кредита четко и ясно прописано в том соглашении, которое было заключено с Российской Федерацией. Это обговаривалось давно, в течение полугода, и все закреплено в этом документе", - заявил Шаповалов.

По словам политолога, эти деньги действительно необходимы нашей экономике. Они выполняют стабилизирующую роль. А как финансовая помощь будет расходоваться, зависит, конечно же, от руководства нашей страны, от правительства.

"Считаю, что сегодня у власти находятся люди здравомыслящие. Судя по последним действиям правительства, мне кажется, что оно работает на пользу нашей стране", - подчеркнул Шаповалов.

Что же касается разговоров о нецелевом использовании кредита, то, скорее всего, они и останутся лишь разговорами, считает политолог.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova