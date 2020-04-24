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Ян Лисневский
© Sputnik / Osmatesco

Лисневский: границы для туристов в Европе вряд ли откроют в этом году

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (852)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200424/29996862/lisnevskiy-granitsy-dlya-turistov-v-europe-vryad-li-otkroyut-v-etom-godu.html

Проблема пандемии COVID-19 состоит не только в вирусе, но и в тех последствиях, которые будут ощущать практически все страны мира, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский.

Утро на Sputnik’e
Лисневский: границы для туристов в Европе вряд ли откроют в этом году

Пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится, какие последствия она будет иметь для мировой экономики и для каждой отдельной страны. На данном этапе люди, уставшие от карантина, уже хотели бы перейти к обычному ритму жизни, но многие не понимают, что это пока невозможно, считает политолог Ян Лисневский.

В этом году мир точно не вернется в нормальное русло, отметил он, и Европа уже говорит о том, что, возможно, для туристов границы будут закрыты до конца года. Многих вещей, к которым люди привыкли, не будет.

"Пандемия требует более, скажем, тоталитарных решений, а не демократических. Европа на этом очень погорела. Мы изначально видели, как политики вели себя в Европе, принимая либеральные решения. И это сильно сказалось на ней, Европа сейчас очень сильно пострадала", - сообщил Лисневский.

ЕС.
© AFP 2020 / NIKLAS HALLE'N
Коронавирус заставит Европу заплатить за политический суверенитет
В настоящее время, полагает эксперт, Европа сделала выводы, и именно европейские страны уже начинают навязывать всем диктаторские условия, чтобы сдержать эту пандемию. И окажутся в проигрыше те политики, которые не научатся соответствовать новым запросам общества.

"Посмотрите на ошибку, которая у нас Молдове совершается тридцать лет. Оппозиция критикует институты власти. В результате доверие общества к институтам власти маленькое. А в случае чрезвычайного положения, когда необходимо массовое доверие институтам власти, этого нет", - заключил Лисневский.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (852)

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