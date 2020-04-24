Лисневский: границы для туристов в Европе вряд ли откроют в этом году

Пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится, какие последствия она будет иметь для мировой экономики и для каждой отдельной страны. На данном этапе люди, уставшие от карантина, уже хотели бы перейти к обычному ритму жизни, но многие не понимают, что это пока невозможно, считает политолог Ян Лисневский.
В этом году мир точно не вернется в нормальное русло, отметил он, и Европа уже говорит о том, что, возможно, для туристов границы будут закрыты до конца года. Многих вещей, к которым люди привыкли, не будет.
"Пандемия требует более, скажем, тоталитарных решений, а не демократических. Европа на этом очень погорела. Мы изначально видели, как политики вели себя в Европе, принимая либеральные решения. И это сильно сказалось на ней, Европа сейчас очень сильно пострадала", - сообщил Лисневский.
"Посмотрите на ошибку, которая у нас Молдове совершается тридцать лет. Оппозиция критикует институты власти. В результате доверие общества к институтам власти маленькое. А в случае чрезвычайного положения, когда необходимо массовое доверие институтам власти, этого нет", - заключил Лисневский.
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