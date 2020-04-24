Манастырлы: к чему может привести блокировка российского кредита

Политолог Сергей Манастырлы прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова новость о том, что Конституционный суд сместил председателя Владимира Цуркана и заблокировал получение Молдовой российского кредита.

Утро на Sputnik’e Манастырлы: к чему может привести блокировка российского кредита

Вечером 23 апреля, после внезапной смены председателя Владимира Цуркана, Конституционный суд возглавила судья Домника Маноле. Принятый за несколько часов до этого парламентом закон о ратификации договора с Российской Федерацией о кредите был приостановлен.

Последствия этого события могут быть серьезными и далеко идущими, и речь тут может идти не только насчет соглашения о ратификации российского кредита, но и о ряде других решений, которые будут приняты Конституционным судом в этом году, отметил политолог Сергей Манастырлы. По его мнению, исходя из ситуации, которая складывается сейчас, сюрпризов можно ожидать гораздо больше.

"Сейчас в Конституционном суде находится целый ряд запросов, например, о возврате к пропорциональной системе при проведении досрочных парламентских выборов. И, конечно же, в этом году президентские выборы, а результаты выборов визирует Конституционный суд", - заявил Манастырлы.

Говоря о судьбе российского кредита, политолог отметил, что если соглашение о нем будет аннулировано, то это станет важным сигналом для российских партнеров. Это может также стать поводом для дальнейшего ограничения какой-либо помощи со стороны России.

"Я бы не стал говорить, что это приведет к ухудшению молдавско-российских отношений, потому что они не зависят от этого кредита и кредит не укрепил бы их. Но аннулирование соглашения, если такое решение суд все же примет, будет сигналом из Кишинева в Москву, что их молдавские партнеры не смогут выполнить свои обязательства", - считает Манастырлы.

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