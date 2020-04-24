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Алла Токарчук
© Sputnik / Victor Iovv

Токарчук: с медицинской точки зрения Молдове рано выходить из карантина

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (857)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200424/29998499/tocarciuc-s-meditsinskoy-tochki-zreniya-moldove-rano-vykhodit-iz-karantina.html

Эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответила на вопрос, не пора ли Молдове постепенно возвращаться к обычному ритму жизни.

Утро на Sputnik’e
Токарчук: с медицинской точки зрения, Молдове рано выходить из карантина

Ряд государств Европы уже объявил о смягчении карантинных мер, аргументировав это тем, что пик заболеваемости на территории этих стран уже пройден. В их числе — Австрия, Чехия, Дания и Норвегия. В Молдове тоже об этом задумались - если в республике сохранится стабильная динамика по ситуации с коронавирусом и не будет эпидемических всплесков, то уже на следующей неделе власти страны могут снять ряд карантинных ограничений и разрешить бюджетникам выходить на работу. Но в Молдове преждевременно делать выводы, что пик эпидемии пройден, считает эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.

По ее словам, в других странах раньше начали фиксироваться вспышки заболеваний, эпидемия на их территории идет на спад, поэтому они могут себе позволить послабления, но Молдова не может идти в ногу с этими государствами, поскольку к нам эпидемия пришла позже. В то же время, отметила она, в Молдове карантинные меры и не были настолько жесткими, как в ряде других государств, где существовал, к примеру, полный запрет на выход на улицу детей.

"Молдова фактически никогда полностью не закрывалась. На улицах всегда было много людей. Но нужно взглянуть на проблему с точки зрения рисков, не надо смотреть на количество людей на улицах. С медицинской точки зрения нам еще рано полностью открываться", - полагает Токарчук.

Как выглядят населенные пункты, где объявлен карантин
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Как заявила эксперт, Европа оценивает эти риски, и принимает во внимание способность своей медицинской системы справиться с большим количеством заболевших, если вдруг ослабление мер предосторожности приведет к новому всплеску заболеваемости. Но что касается Молдовы, то у нашей страны нет ресурсов для наращивания мощностей медицинской системы.

Также Токарчук прокомментировала циркулирующую в интернете информацию о том, что коронавирус, якобы, останется с нами надолго, поскольку инфекция эта новая и организм не вырабатывает к ней иммунитет, следовательно, человек может заражаться неограниченное количество раз.

"От пяти до десяти процентов пациентов не вырабатывают сразу иммунитет, такое есть. Но это не применимо ко всему населению, а только к определенной его части. Особенность организма такова, что возможна реинфекция. Я думаю, что коронавирусом мы все рано или поздно переболеем, выработаем к нему иммунитет и, в конце концов, станем невосприимчивыми к нему, так как у нас уже будут антитела. Просто некоторым людям нужно будет дважды переболеть, чтобы выработать эти антитела", - заключила эксперт.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (857)

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