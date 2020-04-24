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Анжела Колацки
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Колацки: пандемия расставила новые приоритеты в молдавском обществе

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (857)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200424/29999712/colatchi-pandemiya-rasstavila-novye-prioritety-v-moldavskom-obschestve.html

Политолог Анжела Колацки рассказала в эфире радиостудии Spurnik Молдова, как изменится молдавская политика после пандемии, связанной с распространением коронавируса нового типа.

Утро на Sputnik’e
Колацки: пандемия расставила новые приоритеты в молдавском обществе

Несмотря на сложившуюся ситуацию, когда все государственные силы направлены на подавление коронавирусной инфекции, действует ограничительный режим, объявлено чрезвычайное положение, политические процессы в стране не остановлены. Просто у граждан сменились приоритеты, и они стали меньше интересоваться политикой, считает политолог Анжела Колацки.

"Сейчас наблюдается некая разобщенность, но она связана как раз с сохранением здоровья, обеспечением личной безопасности. Пандемия установила новые приоритеты. Но это не значит, что полностью исчезли политические процессы в стране. Просто на них сейчас обращают меньше внимания", - сказала Колацки.

Ion Chicu
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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По ее словам, и в политический сфере пандемия установила свои правила игры. Конечно, те, кто находится у власти, оказались в более выгодном положении, об этом свидетельствуют и результаты последних Барометров общественного мнения.

"Пандемия и в политике расставила свои приоритеты. Надо людей спасать, надо бюджет спасать", - считает собеседница.

Колацки отметила, что после того, как удастся стабилизировать ситуацию, последует другой этап развития, и нужно будет решить еще более значимые вопросы.

"После снятия ограничительного режима, естественно, в стране появятся новые возможности. Все, что было связано с пандемией, уйдет на дальний план. Тогда появятся новые приоритеты — восстановление страны, восстановление экономики" - добавила она.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что невозможно бесконечно продлевать режим ЧП. Он дал понять, что если эпидемическая ситуация войдет в норму, то временные карантинные ограничения будут сняты в республике в середине мая.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (857)

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