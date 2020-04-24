Колацки: пандемия расставила новые приоритеты в молдавском обществе

Несмотря на сложившуюся ситуацию, когда все государственные силы направлены на подавление коронавирусной инфекции, действует ограничительный режим, объявлено чрезвычайное положение, политические процессы в стране не остановлены. Просто у граждан сменились приоритеты, и они стали меньше интересоваться политикой, считает политолог Анжела Колацки.
"Сейчас наблюдается некая разобщенность, но она связана как раз с сохранением здоровья, обеспечением личной безопасности. Пандемия установила новые приоритеты. Но это не значит, что полностью исчезли политические процессы в стране. Просто на них сейчас обращают меньше внимания", - сказала Колацки.
"Пандемия и в политике расставила свои приоритеты. Надо людей спасать, надо бюджет спасать", - считает собеседница.
Колацки отметила, что после того, как удастся стабилизировать ситуацию, последует другой этап развития, и нужно будет решить еще более значимые вопросы.
"После снятия ограничительного режима, естественно, в стране появятся новые возможности. Все, что было связано с пандемией, уйдет на дальний план. Тогда появятся новые приоритеты — восстановление страны, восстановление экономики" - добавила она.
Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что невозможно бесконечно продлевать режим ЧП. Он дал понять, что если эпидемическая ситуация войдет в норму, то временные карантинные ограничения будут сняты в республике в середине мая.
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