Головатюк: любая поддержка Молдове остро необходима

Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, почему российский кредит очень важен для Молдовы.

Утро на Sputnik’e Головатюк: любая поддержка Молдове остро необходима

В четверг вечером, 23 апреля, Конституционный суд приостановил процедуру вступления в силу закона о ратификации соглашения с Россией, которое ранее одобрил парламент Молдовы. Документ предполагает предоставление республике кредита в 200 миллионов евро. Вопросы к соглашению возникли у фракции ПДС и группы Pro Moldova. В итоге документ поддержали 56 депутатов, представляющих правящее большинство. Но уже вечером КС приостановил действие решения высшего законодательного органа республики.

Комментируя этот факт, председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк отметил, что в сложившихся условиях, когда необходимо внести изменения в бюджет при столь катастрофическом ожидаемом падении поступлений, любая поддержка молдавского государства остро необходима.

"Необходимо осуществлять не только запланированные ранее расходы в части поддержки бюджетной сферы, населения и бизнеса, но и увеличить их в связи с негативным влиянием действий по нераспространению вируса прежде всего на экономику страны. И мы вчера это подчеркивали на заседании парламента", - заявил Головатюк.

Российский кредит - это более четырех миллиардов леев. Они нам необходимы, подчеркнул Головатюк, перечислив статьи расходов, которые планировалось покрыть за счет этого кредита: зарплата работникам бюджетной сферы, меры поддержки населения, поддержку бизнеса, медицину, которая сегодня борется с COVID-19.

"Условия получения кредита достаточно приемлемы, а если кто-то и усмотрел в этом документе о кредите какие-то спорные моменты, то были сразу же предложены и внесены поправки. В частности, вызывал озабоченность тот факт, что часть задолженности экономических агентов Молдовы перед российскими банками будет возвращать государство. И было внесено изменение, позволившее такого момента избежать", - сообщил Головатюк.

Собеседник студии также уточнил, что отказ от этого кредита будет означать большие проблемы с исполнением бюджета. Люди ждут реальных денег, пособий, зарплат. А без бюджета правительство не сможет осуществить эти расходы: поддержку здравоохранения, социальную помощь, поддержку бизнеса. Этот кредит будет означать минимум потерь для экономики, для государства, для граждан.

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