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Вячеслав Кунев
© Sputnik / Miroslav Rotari

Кунев: как изменится наша жизнь после пандемии

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (881)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200427/30024578/kunev-kak-izmenitsya-nasha-zhizn-posle-pandemii.html

Президент блокчейн-ассоциации и член экономического совета при президенте РМ Вячеслав Кунев в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил на вопрос, как изменится общество после выхода из карантина и перезапуска экономик во всех странах.

Утро на Sputnik’e
Кунев: как изменится наша жизнь после пандемии

Для многих направлений бизнеса вынужденный и казавшийся временным переход на дистанционную работу может оказаться более выгодным и постоянным. Кроме того, в ближайшее время нас ждет всплеск интереса к онлайн-образованию и постепенный переход государств к дистанционному контролю за здоровьем граждан. Такой прогноз сделал президент блокчейн-ассоциации Молдовы, член экономического совета при президенте Вячеслав Кунев.

"Скоро будут цифровые медицинские паспорта и различные подобные системы. Задача будет стоять такая, чтобы система здравоохранения получала информацию о том, что человек заболел до того, как он это почувствует", - заявил Кунев.

Покупки онлайн - иллюстративное фото
© Sputnik / Валерий Мельников
Покупки онлайн во время пандемии: есть риски для потребителей
По мнению эксперта, возможно, государства решат перейти к такой форме контроля за населением: граждане должны будут носить некие устройства, которые будут отслеживать состояние их здоровья, и таким образом, государство будет располагать данными относительно каждого человека. Когда возникают пандемии, только подобные программные продукты позволяют держать ситуацию под контролем, подчеркнул Кунев.

Кроме того, в ближайшем будущем нас ждут кардинальные изменения в тех сферах, которые в наибольшей степени пострадали во время пандемии: транспортная отрасль, туризм, HoReCa, организация массовых мероприятий. До кризиса, это была достаточно объемная часть рынка, и сейчас все эти отрасли будут восстанавливаться очень медленно, так как на щедрые инвестиции рассчитывать им в нынешних условиях не приходится.

Кроме того, перестроится весь бизнес, работавший ранее в офисах. Как показала ситуация, для большей части переход на удаленную работу оказался даже плюсом.

"Я знаю бизнес-сферы, которые выяснили в ходе карантина, что им нужен офис в три раза меньше, чем сейчас. Соответственно, после карантина они зададут себе вопрос, стоит ли платить за офис в три раза больше. По крайней мере, 30-40% IT-сектора  перейдет на новую модель работы", - отметил Кунев.

Как подчеркнул эксперт, постепенно и остальной бизнес будет переходить на онлайн-работу, по крайней мере, все те сферы, где это возможно, например, юридические, бухгалтерские компании. Будет развиваться и такая услуга, как почасовая аренда офисов, когда не нужно содержать его, тратиться на зарплату обслуживающего персонала, регулярно оплачивать аренду, коммунальные услуги — достаточно снять офис на час-два, чтобы встретиться с нужным человеком и обговорить рабочие вопросы.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (881)

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