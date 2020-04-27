Ларюшина: Молдова может потерять еще больше успешных граждан

Напряженная ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, из-за которой во многих странах, в том числе и в Молдове, были приняты временные ограничительные меры, рано или поздно сойдет на нет. И снова будут востребованы трудовые ресурсы – для восстановления экономики.
Экономический эксперт Татьяна Ларюшина уверена, что молдавские трудовые мигранты, вернувшиеся из-за рубежа, снова будут искать перспективные рабочие рынки. И дело не только в том, что в других странах зарплаты выше.
"Глупо полагать, что приехали "те же люди, но с деньгами", и с ними можно договориться, как это принято в отечественном бизнесе. Они выбрали другую экономику именно потому, что там обеспечивался не только определенный уровень заработной платы, там обеспечивался ряд условий, который их устраивал", - рассказала Ларюшина в эфире Sputnik Молдова.
По ее мнению, после отмены карантинных мер в стране и за рубежом следует ожидать еще большего оттока граждан Молдовы, чем до кризисной ситуации.
Эксперт подчеркнула, что наша республика проигрывает в борьбе за трудовые ресурсы. Поэтому власти должны принять меры, чтобы переломить эту тенденцию, иначе Молдова потеряет еще больше активных и успешных людей.
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