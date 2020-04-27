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Экономист Татьяна Ларюшина
© Photo : Russiancouncil

Ларюшина: Молдова может потерять еще больше успешных граждан

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (881)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200427/30024890/lariusina-moldova-mozhet-poteryat-esche-bolshe-uspeshnykh-grazhdan.html

Молдова находится в очень острой региональной конкуренции за человеческие ресурсы, не факт, что трудовые мигранты, вернувшиеся из-за рубежа, станут работать в стране, такое мнение высказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

Утро на Sputnik’e
Ларюшина: Молдова может потерять еще больше успешных граждан

Напряженная ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, из-за которой во многих странах, в том числе и в Молдове, были приняты временные ограничительные меры, рано или поздно сойдет на нет. И снова будут востребованы трудовые ресурсы – для восстановления экономики.

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина уверена, что молдавские трудовые мигранты, вернувшиеся из-за рубежа, снова будут искать перспективные рабочие рынки. И дело не только в том, что в других странах зарплаты выше.

"Глупо полагать, что приехали "те же люди, но с деньгами", и с ними можно договориться, как это принято в отечественном бизнесе. Они выбрали другую экономику именно потому, что там обеспечивался не только определенный уровень заработной платы, там обеспечивался ряд условий, который их устраивал", - рассказала Ларюшина в эфире Sputnik Молдова.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Это и прозрачность бизнеса, и соблюдение трудового законодательства, и отсутствие кланово-кумовской составляющей, пояснила эксперт.

По ее мнению, после отмены карантинных мер в стране и за рубежом следует ожидать еще большего оттока граждан Молдовы, чем до кризисной ситуации.

Эксперт подчеркнула, что наша республика проигрывает в борьбе за трудовые ресурсы. Поэтому власти должны принять меры, чтобы переломить эту тенденцию, иначе Молдова потеряет еще больше активных и успешных людей.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (881)

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