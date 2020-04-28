Жук: ждут ли Молдову досрочные парламентские выборы

Политолог Виктор Жук в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил на вопрос, какова вероятность, что в стране пройдут досрочные парламентские выборы.

Утро на Sputnik’e Жук: ждут ли Молдову досрочные парламентские выборы

Сейчас не время поднимать вопрос о досрочных парламентских выборах, хотя в Молдове все возможно, потому что политическая жизнь у нас является нерациональной. Об этом заявил политолог Виктор Жук. При этом, он подчеркнул, что важным вопросом в настоящее время являются грядущие президентские выборы.

"Я не считаю, что на данный момент необходимо думать о досрочных парламентских выборах. Первоочередная задача у нас сейчас — президентские выборы. А вот уже после президентских выборов, в зависимости от того, кто победит, можно задуматься и о парламентских выборах", - сказал Жук.

При этом, отметил политолог, многие представители оппозиции хотели бы досрочные парламентские выборы, потому что, по их мнению, нынешнее правительство не делает все возможное для борьбы с пандемией и для возрождения экономики в посткризисный период.

"Я не исключаю возможность, что вопрос о досрочных парламентских выборах могут сейчас поднять, хотя вероятность крайне мала", - заключил политолог.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон, выступая в эфире одного из частных каналов, заявил, что проводить досрочные парламентские выборы в стране сейчас несвоевременно, поскольку сначала необходимо привлечь инвестиции в экономику, предпринять меры, направленные на поддержку реального сектора.

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