Старуш: когда повышение цен не является законным

Руководитель Центра по защите прав потребителей Денис Старуш рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, всегда ли продавцы имеют право завышать цены на свои товары - например, на антисептики и медицинские маски во время эпидемий.

Утро на Sputnik’e Старуш: когда повышение цен не является законным

На товары, пользующиеся повышенным спросом, продавцы неизменно повышают цены. Самый яркий пример последних недель — рост цен на медицинские маски, которые не пользовались до вспышки коронавируса в стране особым спросом, а после объявления карантина стали нарасхват. Как отметил глава Центра по защите прав потребителей Денис Старуш, установление цены продавцом в соответствии с рыночным спросом является нормой свободной торговли.

"В условиях свободной торговли продавцы сами устанавливают цену, исходя из спроса. Если конкуренция не ставит им препятствий, они могут продавать товары по тем ценам, по которым хотят. Но есть категории товаров, цены на которые определяются постановлением правительства. Это социально значимые товары", - сообщил Старуш.

Как разъяснил эксперт, к этим товарам относятся многие продукты питания, такие, как молочная продукция, мясные изделия, хлеб, а сейчас в эту категорию товаров были внесены также медицинские маски и антисептики. Тем не менее, некоторые продавцы все равно повышают цены на эти товары.

"Повышение цен, законное и незаконное, сейчас есть, мы все это чувствуем. И с этим наш центр борется. Сейчас к нам почти не поступают жалобы на качество товара, на сегодняшний день основная масса жалоб, поступающих к нам — это жалобы на высокие цены", - заключил Старуш.

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