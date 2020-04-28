Перванчук: не превращайте карантин в поход от дивана к холодильнику

Карантин — не повод запускать себя, поддерживать хотя бы минимальную физическую активность можно и в домашних условиях, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова исполнительный директор Академии спорта имени А.Перванчука, чемпион Молдовы по гандболу Алексей Перванчук.

Утро на Sputnik’e Перванчук: не превращайте карантин в поход от дивана к холодильнику

Сидячий образ жизни, который большинство из нас вынуждено вести в период самоизоляции, безусловно, наносит вред нашему здоровью. Такое положение дел усугубляется тем, что городское население, в основной своей массе, и так вело не слишком подвижный образ жизни, а сейчас и вовсе ограничивается маршрутом передвижения от дивана к холодильнику и обратно. Исполнительный директор Академии спорта имени Анатолия Перванчука, многократный чемпион Молдовы по гандболу Алексей Перванчук рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, как можно поддерживать себя в форме, даже сидя дома.

"Конечно, нужно стараться двигаться. Для этого сегодня в Сети есть множество онлайн-тренировок, как платных, так и бесплатных, можно выбрать те, что вам нравятся. И поддерживайте регулярную физическую активность, которая позволит вам не набирать вес", - подчеркнул Перванчук.

"Но начинать нужно все-таки с мотивации, с принятия решения о том, что вы не хотите запускать себя, сидя в самоизоляции. На самом деле, у каждого есть такой "включатель" в голове, который называется "мотивация" — понимание того, что за вас это никто не сделает. Не так важно, что именно вы будете делать, главное, чтобы присутствовала физическая активность", - сказал Перванчук.

Кроме того, отметил спортсмен, важно соблюдать суточную норму калорий, что, на самом деле не так и сложно — также в сети можно скачать специальные приложения, калькуляторы калорий, которые рассчитают требуемое именно вашему организму количество калорий, чтобы не набрать вес Кроме того, с их помощью можно спланировать свой дневной рацион. Не менее важен для поддержания себя в форме и полноценный отдых, а, кроме того, потребление достаточного количества воды, сообщил Перванчук.

Самое время сейчас вспомнить, какая физическая активность вам больше по душе — аэробика, приседания, а если у кого-то дома давно стоит без дела велотренажер или беговая дорожка, превратившиеся со временем в вешалку для одежды — самое время вспомнить, для чего изначально этот тренажер приобретался.

Основным "мотиватором", по мнению эксперта, может стать зеркало. Достаточно встать перед ним, посмотреть на себя внимательно и ответить на вопрос, нравится ли вам то, что вы видите. Если вы себе нравитесь — отлично, значит, тренируйтесь для поддержания этой формы. Если не нравитесь — пришло время это изменить, тем более, что сейчас для этого есть все возможности.

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