Ларюшина: у бизнеса желаний после коронавируса будет много

О том, как придется жить в условиях экономического кризиса после пандемии, рассказала в эфире студии Sputnik Молдова эксперт Татьяна Ларюшина.

Утро на Sputnik’e Ларюшина: у бизнеса желаний после коронавируса будет много

Многие аналитики прогнозируют, что после пандемии коронавирусной инфекции, во всем мире ожидается трансформация экономики. Без негативных последствий, говорят специалисты, к сожалению, не обойдется.

Молдову с начала нулевых уже не раз штормило волнами экономических кризисов. Да и экономику страны вряд ли можно считать крепкой. Тем не менее, отечественный бизнес всегда в непростой период находил модели, которые позволяли не просто выживать, но и развиваться.

Эксперт Татьяна Ларюшина уверена, что молдавские предприниматели пойдут по такому же пути.

ЕС выделит Молдове 100 миллионов евро для борьбы с последствиями кризиса>>>

"С одной стороны, я склоняюсь к пессимистическому прогнозу – не уверена, что туристический бизнес и HoReCa восстановится в полном объеме до конца года. С другой, – у нас уже был прецедент, когда после кризиса 2014 года закрылись рестораны, но население перешло в более демократичную сеть. Возможно, что и сейчас малый бизнес найдет выход из ситуации, исходя из спроса – кофе, еда на вынос, например, или что-то подобное", - отметила собеседница.

По ее словам, желаний после коронавируса будет много, а если говорить о возможностях, то без поддержки государства, не обойтись.

"Например, почему бы не содействовать развитию внутреннего туризма? Такое направление поддержало бы локальные торговые точки, туристические базы. Экономическим властям были бы полезны тесные контакты с представителями этой сферы бизнеса", - считает Ларюшина.

Кредитная основа: что выиграет Молдова от денег, выделенных Россией и МВФ>>>

Эксперт, правда, подчеркнула, что государственным органам нужно наладить не лоббистскую работу, а проводить именно антикризисную работу, которая бы позволила в условиях кризиса найти те точки роста, которые потом потянут за собой и сопутствующий бизнес.

Но сможет ли обеспечить государство честную конкуренцию, в условиях, когда отечественная экономика имеет "родственно-кумовскую" составляющую? Это уже вопрос риторический.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova