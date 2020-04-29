Мороз: при засухе поможет кардинальная смена структуры посевов

О том, что еще можно сделать для минимизации негативного влияния засухи на урожай, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает экономист, эксперт в области сельского хозяйства Виктор Мороз.

Утро на Sputnik’e Мороз: при засухе поможет кардинальная смена структуры посевов

В нынешней ситуации, когда из-за гидрологической засухи мы рискуем остаться без урожая, еще может спасти такая мера, как кардинальная смена структуры посевов. Но так как семян других культур у нас мало, выбор приходится делать в сторону кукурузы и подсолнечника, рассказал эксперт в области сельского хозяйства, экономист Виктор Мороз.

"Можно было бы еще что-то сажать — просо, суданскую траву, сорго. Но у нас нет ни машин, ни достаточного количества семенного материала для таких изменений", - пояснил Мороз.

По словам эксперта, было бы лучше, если бы наши фермеры умели оперативно реагировать на такие вызовы природы. Но, по его опыту, лишь редкие хозяйства вовремя могут сориентироваться и завезти необходимые семена.

"Сейчас, к сожалению, везде сеют монокультуру. Проезжая в прошлом году по Румынии, я заметил, что и там тоже монокультура — кукуруза, кое-где — пшеница. Ничего против не имею, кукуруза — хорошая культура, которая использовалась и для сенажа (силоса), и на зерно, но надо все-таки диверсифицировать", - добавил Мороз.

Как рассказал эксперт, были среди молдавских фермеров и энтузиасты, пытавшиеся у нас выращивать другие, малораспространенные культуры — например, сорго, но переход к новым культурам требует новой техники, новых знаний. Тем не менее, ситуацию нельзя назвать безнадежной, можно еще кое-что поправить.

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