Мокану: жизнь в период карантина стала темой социологического исследования

Исследование, целью которого стало изучение поведения людей в условиях вынужденной изоляции, было начато группой молдавских социологов. Сейчас, когда население по понятным причинам нельзя опрашивать лично, был проведен онлайн-опрос, результаты которого изучаются. Вторым этапом будет телефонный опрос, сообщил руководитель Центра социологии и социальной психологии Виктор Мокану.
"Мы включили в исследование несколько вопросов, которые мы считаем важными, например, какие проблемы сейчас больше всего волнуют население? И на первый план респонденты вывели фактор бедности, нехватки денег. А на втором месте — обеспокоенность людей состоянием здоровья, что напрямую связано с распространением коронавируса", - отметил Мокану.
Кроме того, по словам социолога, среди проблем, вызывающих наибольшую обеспокоенность граждан, люди называли и состояние нашей медицины.
Исследование также затрагивает и ряд других важных аспектов — например, как люди реагируют на тех, кто работал за рубежом, но вернулся в Молдову в период карантина. Как общество воспринимает тех, кто заразился коронавирусом. Какие есть страхи в обществе, связанные с коронавирусом. Все это будет изучаться, и в ближайшее время результаты исследования станут известны.
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