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Виктор Мокану
© Sputnik / Rodion Proca

Мокану: жизнь в период карантина стала темой социологического исследования

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200429/30057400/mocanu-zhizn-v-period-karantina-stala-temoy-sotsiologicheskogo-issledovaniya.html

Специалисты Центра социологии и социальной психологии провели исследование, чтобы изучить, как влияет жизнь в условиях карантина на население, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова социолог Виктор Мокану.

Утро на Sputnik’e
Мокану: жизнь в период карантина стала темой социологического исследования

Исследование, целью которого стало изучение поведения людей в условиях вынужденной изоляции, было начато группой молдавских социологов. Сейчас, когда население по понятным причинам нельзя опрашивать лично, был проведен онлайн-опрос, результаты которого изучаются. Вторым этапом будет телефонный опрос, сообщил руководитель Центра социологии и социальной психологии Виктор Мокану.

"Мы включили в исследование несколько вопросов, которые мы считаем важными, например, какие проблемы сейчас больше всего волнуют население? И на первый план респонденты вывели фактор бедности, нехватки денег. А на втором месте — обеспокоенность людей состоянием здоровья, что напрямую связано с распространением коронавируса", - отметил Мокану.

Кроме того, по словам социолога, среди проблем, вызывающих наибольшую обеспокоенность граждан, люди называли и состояние нашей медицины.

Чем заняться на карантине.
© Sputnik /
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"Мы пока не завершили работу по изучению феномена солидарности во время карантина, нам предстоит еще примерно две недели работы. Мы хотим посмотреть, как проявляется во время карантина солидарность между людьми, как они помогают друг другу во время кризиса. Как граждане поддерживают врачей, и не только аплодисментами", - сказал Мокану.

Исследование также затрагивает и ряд других важных аспектов — например, как люди реагируют на тех, кто работал за рубежом, но вернулся в Молдову в период карантина. Как общество воспринимает тех, кто заразился коронавирусом. Какие есть страхи в обществе, связанные с коронавирусом. Все это будет изучаться, и в ближайшее время результаты исследования станут известны.

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