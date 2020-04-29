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Вячеслав Кунев
© Sputnik / Miroslav Rotari

Кунев: почему вышки 5G стали объектом ненависти людей во многих странах

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200429/30058034/cunev-pochemu-vyshki-5g-stali-obektom-nenavisti-lyudey-vo-mnogikh-stranakh.html

Люди, протестующие против 5G вышек — это новые луддиты, заявил в эфире студии Sputnik Молдова президент блокчейн-ассоциации и член экономического совета при президенте республики Вячеслав Кунев.

Утро на Sputnik’e
Кунев: почему вышки 5G стали объектом ненависти людей во многих странах

Вышки связи 5G стали причиной странной ненависти, вылившейся в поджоги и прочие попытки вывести их из строя. Первые такие случаи отмечались в Великобритании, но затем подобные действия стали регистрироваться и в других странах. Как тут не провести определенную историческую параллель и не вспомнить луддитов?

Смартфон. Архивное фото
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Луддиты появились в Англии как ответ на технологическую революцию, когда люди увидели, что новые технологии лишают их рабочих мест, отбирая у них возможность кормить свои семьи. Да, каждая новая технология заключает в себе определенные риски — риски для здоровья, риски для привычного уклада человеческой жизни, риски для существующих рабочих мест. И любое технологическое новшество, будь то, к примеру, роботизация, может приводить к тому, что люди будут пытаться разрушать эти новые продукты, опасаясь за свое здоровье или рабочее место, полагает президент блокчейн-ассоциации и член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев.

"Это очень серьезная проблема, и 5G – это частный вариант. Кто-то решил, что это вредит здоровью, и по всему миру эти вышки стали пытаться разрушать. А кто-то может решить, что некая технология мешает получать доход, и тоже станет бороться с ней. Поэтому не зря многие государства рассматривают сейчас введение минимального базового дохода через налог на технологии", - рассказал Кунев.

Как отметил эксперт, за счет налогов на новые технологии отдельные государства планируют выплачивать своим гражданам некую сумму, достаточную для удовлетворения минимальных физиологических потребностей. Желающим получить больше прожиточного минимума придется уже работать. Возможно, подчеркнул Кунев, это будет новая социальная реальность, к которой мы рано или поздно придем в связи с развитием новых технологий.

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