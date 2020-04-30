Манастырлы: конфликт между лидерами оппозиции снова обострился

В последнее время обострились разногласия между лидерами оппозиции Андреем Нэстасе и Майей Санду, о причинах этого в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает политолог Сергей Манастырлы.

Утро на Sputnik’e Манастырлы: конфликт между Нэстасе и Санду снова обострился

Рейтинги Андрея Нэстасе и уровень поддержки платформы "Достоинство и правда" пока далеки от того, чем может похвастаться Майя Санду и партия "Действие и солидарность". И по этой причине Нэстасе решился выступить с критикой в адрес основного своего конкурента — играющей с ним на одном электоральном поле партии "Действие и солидарность" и лично Санду, отметил политолог Сергей Манастырлы.

"Возьмем заявления Нэстасе в адрес Санду по поводу Конституционного суда, что если за судьями следят, то будьте добры, предъявите доказательства. По понятным причинам, доказательств ни у кого нет. Нэстасе таким образом пытается продемонстрировать, что его ближайшие соседи по правому флангу не отвечают за свои слова", - сообщил Манастырлы.

Как считает политолог, существенная доля популярности Санду — это заслуга зарубежных политиков, которые делают на нее ставку.

По мнению эксперта, до сих пор наблюдаются неприкрытые попытки западных политиков поддержать Санду и инвестировать в ее популярность. И все это не может не беспокоить ее главного конкурента на правом фланге Нэстасе, особенно в преддверии избирательной кампании на пост президента Молдовы.

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