Пойсик: запас влаги в почве сейчас близок к нулю

Сильная засуха случается в Молдове примерно раз в пять лет, урожайными годами являются один-два года из пяти, а еще один-два года характеризуются пониженной урожайностью, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова доктор экономики Михаил Пойсик.

Утро на Sputnik’e Пойсик: запас влаги в почве сейчас близок к нулю

Сильная засуха, установившая в Молдове, уже сказалась на урожае озимых в этом году. И если она продлится дольше, то рассчитывать на хороший урожай других культур будет сложно. Как отметил экономист Михаил Пойсик, уже должен был пройти сев сахарной свеклы, подсолнечника, на подходе кукуруза, но посев в сухую землю — это, по сути, зря выброшенные семена и потерянные деньги.

По словам эксперта, в мире считается, что рентабельность сельского хозяйства не должна быть ниже шестидесяти процентов, именно из-за рискованности земледелия, зависимого от капризов природы. И еще один очень принципиальный момент: юг Молдовы — это фактически зона полупустынь, где коэффициент испарения составляет 0,8 — то есть, испаряется больше влаги, чем земля получает с осадками.

"В развитых странах в сельском хозяйстве заняты 3-5% населения, поэтому когда там случаются засухи, для них это не является проблемой. Если у них неурожай, они просто покупают сельхозпродукцию в других странах. А для Молдовы это проблема, ведь у нас в сельском хозяйстве занята почти половина населения", - сказал Пойсик.

В этом году, добавил эксперт, будут также сложности с заготовкой кормов для скота. Вполне вероятно, что, учитывая засуху, не удастся заготовить даже сено в достаточном количестве. Запас влаги в почве мизерный, и дожди, которые метеорологи обещают в ближайшие дни, не сильно скажутся на текущей ситуации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova