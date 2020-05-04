Тромбицкий: как повлияет обмеление Днестра на запасы питьевой воды

О том, каково сегодня состояние главной молдавской реки, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал доктор биологии, руководитель Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS Илья Тромбицкий.

Утро на Sputnik’e Тромбицкий: не останемся ли мы без питьевой воды из-за обмеления Днестра

Если говорить о качестве воды в Днестре, то оно, за исключением бактериологических показателей, которые зависят от сбросов сточных вод, неплохое. Речь идет о гидрохимических показателях воды, отметил руководитель Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS Илья Тромбицкий.

"Качество воды в Днестре всегда было хорошим с точки зрения гидрохимического состава. А вот с точки зрения бактериологии - состояние плохое. Когда воды в реке становится меньше, увеличивается концентрация вредных микроорганизмов. Поэтому с точки зрения бактериологического, вирусного загрязнения — состояние воды плохое", - сказал эксперт в эфире студии Sputnik Молдова.

По словам эксперта, уровень воды из-за засухи в этом году настолько понизился, что не было возможности даже осуществить экологический попуск — имитацию весеннего разлива, который необходим для нормальной жизнедеятельности реки — чтобы там могла нереститься рыба, произошел промыв ложа реки.

Прошедшие дожди, возможно, немного улучшат ситуацию, но всех проблем, спровоцированных засухой, они решить не способны.

"Выпало недостаточно осадков для того, чтобы как-то приблизить состояние Днестра к норме. Более того, у нас сейчас нет больших запасов воды. Где-то еще два месяца мы можем устойчиво существовать. В июне-июле нехватка воды для водоснабжения Кишинева исключена, а вот потом вопрос, не будет ли проблем с питьевой водой, зависит количества осадков", - заключил Тромбицкий.

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