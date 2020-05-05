Ларюшина: коронавирус вынуждает общество выживать в экономической изоляции

Утро на Sputnik’e Ларюшина: коронавирус вынуждает общество выживать в экономической изоляции

В последнее время все чаще в СМИ стали появляться прогнозы зарубежных экспертов на дальнейшее развитие ситуации после пандемии коронавируса. Есть даже исследования, где говорится о том, что фундаментальный шок финансовой и экономической систем приведет к массовой безработице в мире, по некоторым оценкам, это показатель может составить 50%. Какими на этом фоне окажутся последствия для Молдовы, учитывая, что ее экономика одна из уязвимых? Об этом рассказала экономист Татьяна Ларюшина.

"Естественно, что последствия, к которым приведет нынешняя ситуация вокруг коронавируса в мире, заставят пересмотреть многие вещи. Тем не менее, Молдова так долго живет в хронической бедности, что вряд ли ощутит негативные последствия", - отметила Ларюшина.

Экономист считает, что "недоразвитость нашей экономики, с одной стороны, нам поможет", но обольщаться не стоит.

"Это уже не будет спасательным кругом, как, например, в ужасных 90-х. Добавятся климатические изменения, неурожай, засуха, а, возможно, и повторная вспышка инфекции - это все очень плохое сочетание факторов", - предупредила она.

По словам экономиста, коронавирус вынуждает правительства, компании и общество укреплять способность выживать в условиях экономической самоизоляции. И вот насколько хватит у населения запаса прочности для того, чтобы спокойно выйти из кризиса, учитывая, что грядет глобальная проблема, - зависит от мудрых решений и действий со стороны государства.

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