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Экономист Татьяна Ларюшина
© Photo : Russiancouncil

Ларюшина: коронавирус вынуждает общество выживать в экономической изоляции

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (993)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200505/30125519/lariusina-koronavirus-vynuzhdaet-obschestvo-vyzhivat-v-ekonomicheskoy-izolyatsii.html

Как скажутся последствия текущей пандемии на экономике страны, в эфире радиостудии Sputnik рассуждает экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

Утро на Sputnik’e
Ларюшина: коронавирус вынуждает общество выживать в экономической изоляции

В последнее время все чаще в СМИ стали появляться прогнозы зарубежных экспертов на дальнейшее развитие ситуации после пандемии коронавируса. Есть даже исследования, где говорится о том, что фундаментальный шок финансовой и экономической систем приведет к массовой безработице в мире, по некоторым оценкам, это показатель может составить 50%. Какими на этом фоне окажутся последствия для Молдовы, учитывая, что ее экономика одна из уязвимых? Об этом рассказала экономист Татьяна Ларюшина.

"Естественно, что последствия, к которым приведет нынешняя ситуация вокруг коронавируса в мире, заставят пересмотреть многие вещи. Тем не менее, Молдова так долго живет в хронической бедности, что вряд ли ощутит негативные последствия", - отметила Ларюшина.

Экономист считает, что "недоразвитость нашей экономики, с одной стороны, нам поможет", но обольщаться не стоит.

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"Это уже не будет спасательным кругом, как, например, в ужасных 90-х. Добавятся климатические изменения, неурожай, засуха, а, возможно, и повторная вспышка инфекции - это все очень плохое сочетание факторов", - предупредила она.

По словам экономиста, коронавирус вынуждает правительства, компании и общество укреплять способность выживать в условиях экономической самоизоляции. И вот насколько хватит у населения запаса прочности для того, чтобы спокойно выйти из кризиса, учитывая, что грядет глобальная проблема, - зависит от мудрых решений и действий со стороны государства.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (993)

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