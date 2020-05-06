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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану

Манастырлы: пандемия проверила Евросоюз на прочность

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1008)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200506/30139116/manastyrly-pandemiya-proverila-eu-na-prochnost.html

Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для всех институтов Европейского союза, для Европарламента и Еврокомиссии, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы.

Утро на Sputnik’e
Манастырлы: пандемия проверила Евросоюз на прочность

От всех структур Евросоюза требовалось быстрое принятие решений, адекватное угрозам как эпидемиологического характера, так и экономическим, и зачастую это не удавалось сделать в полной мере. Нередко со стороны отдельных стран-членов Евросоюза по отношению к другим государствам, также членам Евросоюза, совершались не очень красивые жесты, говорящие о том, что "теперь каждый сам за себя". Как отметил политолог Сергей Манастырлы, национальные правительства, поспешно закрывая границы, даже не думали дожидаться официальных распоряжений Еврокомиссии на этот счет.

"Тем не менее, я думаю, что после того, как Евросоюз выйдет из кризисной ситуации, связи между странами постепенно восстановятся, ведь Евросоюз — это, прежде всего, экономический конгломерат. Уже сейчас видно, что ряд стран вводит послабления с целью поддержки экономики", - подчеркнул Манастырлы.

Маска
© CC0 / pixabay
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По мнению эксперта, главной задачей Европейского союза после пандемии будет являться восстановление экономики до уровня докризисного периода, на что потребуется несколько лет. И лишь после того, как это случится, можно будет вести речь и о поэтапном восстановлении политической значимости такой структуры, как Евросоюз, на континенте.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1008)

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