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Сергей и Ирина Ковальские
© Sputnik / Miroslav Rotari

Lume: ко Дню Победы наш дуэт готовит онлайн-концерт военных песен

Утро на Sputnik’e
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (184)
19 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200507/30157767/lume-ko-dnyu-pobedy-nash-duet-gotovit-onlayn-kontsert-voennykh-pesen.html

О новой песне, посвященной Победе, и о концерте, который станет подарком жителям Молдовы к 9 мая, рассказала солистка дуэта Lume Ирина Ковальская.

Утро на Sputnik’e
Lume: ко Дню победы наш дуэт готовит онлайн-концерт военных песен

Хотя массовые мероприятия, такие, как концерты, в Молдове отменены на неопределенный срок, скучающие по выступлениям артисты находят возможность порадовать публику даже на самоизоляции. Недавно Sputnik Молдова писал о скрипачке, которая дает концерты на балконе для своих соседей.

Ирина и Сергей Ковальские из группы Lume
© Sputnik / Yana Zaharova
Чтобы помнили: дуэт Lume представил клип, посвященный 75-летию Великой Победы

Дуэт Lume также отметился выступлением, которое Ирина и Сергей Ковальские устроили для жителей своего района.

Ко Дню Победы участники дуэта записали новую песню. По словам Ирины, многие артисты исполняют известные песни о войне, но что-то новое, посвященное празднику Победы, в Молдове давно никто не создавал. Так появилась песня "За эту победу" дуэта Lume.

"Нам хотелось отдать дань уважения тем людям, которые победили, которые защищали будущее своей страны, земли. Новая песня о Победе стала знаком уважения и благодарности ветеранам, а также нам хотелось напомнить молодому поколению о тех событиях, которые никогда не должны быть забыты", - отметила Ковальская.

Как сообщила певица, ежегодно 9 мая Lume давали концерты, дарили ветеранам цветы. В этом году, несмотря на сложившуюся ситуацию, концерт Lume все равно состоится, но пройдет в онлайн-режиме. Дуэт будет исполнять песни о войне, и, конечно, споют артисты и свою новую песню "За эту победу".

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (184)

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