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Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Rodion Proca

Ионицэ: Молдову ожидает снижение экспорта

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Алкоголь и зерновые — две группы отечественных товаров, которые, скорее всего, в нынешнем году ждет наиболее сильное снижение экспортных продаж, считает экономист Вячеслав Ионицэ.

Утро на Sputnik’e
Ионицэ: Молдову ожидает снижение экспорта

Экспорт товаров из Молдовы, практически стагнировавший в течение почти двух лет, похоже, достиг своего "потолка" примерно в 2,7 миллиарда долларов, который никак не удавалось преодолеть. Возможно, либо Молдове не хватало потенциала для наращивания объемов экспорта, либо наши основные экспортные рынки не готовы были принять больший объем наших товаров, но единственное, что спасало наш экспорт — это иностранные компании, разместившие свое производство в нашей стране. Как отметил экономист Вячеслав Ионицэ, в ближайшее время молдавский экспорт, скорее всего, ждет спад.

"Надеюсь, что это снижение будет не таким значительным, как во время предыдущих кризисов. Тогда у нас падал экспорт на 20% и даже более. Если сейчас спад составит 10-15%, это будет приемлемо", - заявил Ионицэ.

Вино
© CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Молдавские виноделы не знают, куда продавать вино
По словам экономиста, факторов для сильного сокращения экспорта пока нет. Кроме того, международные компании, работающие в Молдове, не объявляли ни о каком снижении производства, а наоборот, они продолжают успешно функционировать, обеспечивая нам экспорт на 800 миллионов долларов.

В наибольшей мере, полагает Ионицэ, снижение экспорта ожидает винодельческую отрасль.

"Эта отрасль и так достаточно пострадала. Если будет спад экспорта вин, то речь идет о нескольких десятках миллионов долларов. Для экспорта это сумма небольшая, но для отрасли — убийственная", - считает эксперт.

Скорее всего, подчеркнул Ионицэ, Молдову ждет и снижение экспорта зерновых. За последние годы этот вид экспорта у нас рос, однако тенденция такова, что в связи с засухой, а также в целях заботы о продовольственной безопасности экспорт зерновых может быть сильно сокращен или вовсе оказаться под запретом.

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