Манастырлы: ждет ли нас новый парламент или новое парламентское большинство

Сейчас Демпартии необходимо определиться со своими дальнейшими целями и задачами, поскольку после выхода из ее состава ряда депутатов встает вопрос о сохранении правящей коалиции, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы.

Утро на Sputnik’e Манастырлы: ждет ли нас новый парламент или новое парламентское большинство

Шансы на раскол Демпартии сегодня определенно выше, чем это было до начала "разбегания" из ее рядов депутатов и советников районного уровня. По словам политолога Сергея Манастырлы, в ДПМ есть определенная группировка, не желающая сохранения правящего большинства, и она вполне может выйти из состава коалиции. Если их не убедят остаться, они могут принять решение о выходе из состава ДПМ, лишив правящую коалицию парламентского большинства.

Отвечая на вопрос, каковы шансы, что противники нынешнего большинства создадут собственную коалицию, Манастырлы отметил, что данному процессу будет препятствовать то, что политические силы, собравшиеся на этом поле, слишком "разношерстны", чтобы у них была возможность удержаться вместе.

"У них и интересы, и цели, и подбор методов действия совершенно разные, зачастую противоположные. Было бы очень странно видеть Майю Санду в коалиции с Андрианом Канду. С другой стороны, мы наблюдали в прошлом году сотканную из противоречий коалицию, когда ПСРМ объединилась с ACUM", - сказал Манастырлы.

Как отметил политолог, оппозиционные группировки пытаются спровоцировать роспуск парламента и взять таким образом власть в свои руки.

"Смогут ли они предъявить что-то лучше, чем правительство Кику? У меня большие сомнения на этот счет. Кроме того, нельзя исключать, что сотрудничество Санду с такими фигурами, как Канду, Шор, бывшие демократы, которые наверняка потребуют сохранения "серых" схем в качестве оплаты за свою поддержку, может иметь непомерную цену для Санду, она может и не согласиться на такое", - заметил Манастырлы.

Не исключены, полагает политолог, досрочные выборы и перезагрузка всей политической системы, при которой партии, дискредитировавшие себя, сойдут с политической арены или потеряют парламентское представительство, - такая ситуация может оживить политическую обстановку. Правда, это не является гарантией, что новому парламенту легко удастся назначить правительство, чтобы принять меры, направленные на спасение экономики страны.

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