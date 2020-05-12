Кулева: стоит ли рассчитывать на отдых за границей в этом году

Как уверяют молдавские туроператоры, туристический сезон нынешнего года все же состоится, хоть и откроется позже обычного. Министерства туризма тех стран, которые являются наиболее популярными направлениями у наших туристов, а это Турция, Болгария, Греция также объявили, что гостей принимать будут, хоть и более короткое время, чем обычно. Турция открывает чартерные рейсы для наших сограждан с 1 июля, Греция планирует открыться с 15 июня, Болгария тоже склоняется к этой дате, но пока еще она обсуждается, сообщила эксперт в области туризма Прасковья Кулева.
"Пока разрабатываются правила, как будут работать отели, транспорт на трансферах, как будет осуществляться обслуживание туристов в ресторанах. Если говорить об отелях, то будут приняты такие меры безопасности, как стеклянные перегородки на рецепции и в барах, обязательные маски и перчатки у персонала отеля, УВЧ-лампы на выдаче ключей для обеззараживания", - отметила Кулева.
Помимо этого, на входе в гостиницу будут бесконтактные дезинфектанты для обуви. Повышенные меры безопасности будут применяться и на пляжах, а персонал отелей пройдет проверки, в том числе на COVID-19, рассказала собеседница.
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