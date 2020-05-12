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Прасковья Кулева
© Sputnik / Miroslav Rotari

Кулева: стоит ли рассчитывать на отдых за границей в этом году

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Sputnik
Sputnik Молдова
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Каким будет туристический сезон в нынешнем году, и состоится ли он, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала эксперт в области туризма Прасковья Кулева.

Утро на Sputnik’e
Кулева: стоит ли рассчитывать на отдых в этом году

Как уверяют молдавские туроператоры, туристический сезон нынешнего года все же состоится, хоть и откроется позже обычного. Министерства туризма тех стран, которые являются наиболее популярными направлениями у наших туристов, а это Турция, Болгария, Греция также объявили, что гостей принимать будут, хоть и более короткое время, чем обычно. Турция открывает чартерные рейсы для наших сограждан с 1 июля, Греция планирует открыться с 15 июня, Болгария тоже склоняется к этой дате, но пока еще она обсуждается, сообщила эксперт в области туризма Прасковья Кулева.

"Пока разрабатываются правила, как будут работать отели, транспорт на трансферах, как будет осуществляться обслуживание туристов в ресторанах. Если говорить об отелях, то будут приняты такие меры безопасности, как стеклянные перегородки на рецепции и в барах, обязательные маски и перчатки у персонала отеля, УВЧ-лампы на выдаче ключей для обеззараживания", - отметила Кулева.

Отпуск
© CC0 / Pixabay / adamkontor
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По словам эксперта, в этом году из соображений безопасности большинство отелей отказались от закрытых помещений ресторанов в пользу открытых террас. Столики будут стоять реже, так, чтобы люди располагались друг от друга на расстоянии не менее метра. Многие отели Болгарии пошли на такой шаг, как пронумерованные столики, когда за каждым гостем закрепляется строго определенный номер на все время пребывания в отеле. Также решили отказаться от самообслуживания за шведским столом — вместо этого, можно будет выбрать любые блюда из представленных на витрине, а положит их гостю на тарелку сотрудник кухни.

Помимо этого, на входе в гостиницу будут бесконтактные дезинфектанты для обуви. Повышенные меры безопасности будут применяться и на пляжах, а персонал отелей пройдет проверки, в том числе на COVID-19, рассказала собеседница.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1054)

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