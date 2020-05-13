Жук: "правые" вряд ли выдвинут единого кандидата на выборы президента

Две составляющие блок ACUM силы борются за один и тот же сегмент электората, являясь скорее противниками, чем союзниками. О неразрешимых противоречиях в блоке говорит хотя бы такой факт, как отсутствие единого лидера. Как считает политолог Виктор Жук, два равноправных лидера в одном политформировании — это нонсенс, а наличие двух лидеров свидетельствует о том, что на самом деле ACUM как единая структура не функционирует. Поэтому на президентские выборы, вероятнее всего, обе части блока - и PAS, и DA, - выставят собственных кандидатов.
"Я думаю, что оба лидера будут баллотироваться, потому что вряд ли они придут к согласию по поводу единого кандидата. Майя Санду говорит, что должен быть тот кандидат, у которого больше опыт руководства, и выборы в 38 округ в Хынчештах показали, что на данный момент PAS пользуется большей популярностью. Андрей Нэстасе же считает, что должен быть выдвинут непартийный лидер", - сказал Жук.
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