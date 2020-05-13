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Виктор Жук
© Sputnik / Miroslav Rotari

Жук: "правые" вряд ли выдвинут единого кандидата на выборы президента

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200513/30230484/juc-pravye-vryad-li-vydvinut-edinogo-kandidata-na-vybory-prezidenta.html

Политолог Виктор Жук в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, что происходит в настоящее время на правом фланге молдавской политики.

Утро на Sputnik’e
Жук: "правые" вряд ли выдвинут единого кандидата на выборы президента

Две составляющие блок ACUM силы борются за один и тот же сегмент электората, являясь скорее противниками, чем союзниками. О неразрешимых противоречиях в блоке говорит хотя бы такой факт, как отсутствие единого лидера. Как считает политолог Виктор Жук, два равноправных лидера в одном политформировании — это нонсенс, а наличие двух лидеров свидетельствует о том, что на самом деле ACUM как единая структура не функционирует. Поэтому на президентские выборы, вероятнее всего, обе части блока - и PAS, и DA, - выставят собственных кандидатов.

"Я думаю, что оба лидера будут баллотироваться, потому что вряд ли они придут к согласию по поводу единого кандидата. Майя Санду говорит, что должен быть тот кандидат, у которого больше опыт руководства, и выборы в 38 округ в Хынчештах показали, что на данный момент PAS пользуется большей популярностью. Андрей Нэстасе же считает, что должен быть выдвинут непартийный лидер", - сказал Жук.

Выборы в Молдове.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Проект о проведении выборов президента 1 ноября зарегистрирован в парламенте
В принципе, это нормальное явление, когда партии, придерживающиеся схожей идеологии, конкурируют между собой, полагает политолог. Но именно эта конкуренция и не позволяет PAS и DA удержаться вместе в блоке, а ACUM не является цельной структурой. Партии объединились для решения общей задачи, которой было попадание в парламент, а затем наступил период, когда каждый из лидеров решил, что достоин большего. И тогда проявились все противоречия. В то же время, больших различий между этими партиями нет, и пока цели их совпадают, они могут действовать совместно, но как только речь заходит о борьбе за власть, ни один из них не готов уступить, заключил Жук.

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