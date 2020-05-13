Токарчук: почему молдавские медики так уязвимы перед COVID-19

Утро на Sputnik’e Токарчук: почему молдавские медики так уязвимы перед COVID-19

По статистике, почти каждый четвертый инфицированный COVID-19 в Молдове является работником сферы здравоохранения. Возможно, большое количество заболевших медработников в Молдове объясняется тем, что та разновидность коронавируса, которая попала в нашу страну, отличается высокой контагиозностью. Поэтому медперсонал, врачи, контактирующие с заболевшими, часто сами становятся жертвами инфекции. Но могут быть и другие причины, отметила эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук.

"Все-таки определенный дефицит защитных средств тоже способствовал тому, что у нас среди инфицированных много врачей. Ну и то, что мы пропустили, на мой взгляд, точку начала распространения болезни у нас в стране. Мы первых пациентов начали выявлять только в начале марта. Возможно, сначала были бессимптомные формы заболевания, и врачи контактировали с этими пациентами, затем, естественно, друг с другом", - предположила Токарчук.

Кроме того, эксперт ответила на вопрос, как влияет на течение болезни тот факт, что пациент является курильщиком. В феврале, когда эпидемия свирепствовала в основном в Китае, появлялись публикации, что якобы курящие заболевают реже. Позже, когда COVID-19 стал распространяться по миру, данные уже приходили совершенно другие, что курение, наоборот, ухудшает состояние пациентов.

Как рассказала Токарчук, периодически появляются сведения о пользе в лечении COVID-19 каких-либо медицинских препаратов, народных средств и так далее. Доверять им ни в коем случае не надо, пока не появится достаточной доказательной базы, что какое-либо средство оказалось действительно эффективным. Так было, например, с ибупрофеном, в итоге специалисты сошлись на том, что еще нет достаточно доказательств ни о вреде, ни о пользе ибупрофена против коронавируса. Так что, до тех пор, пока ученые экспериментально не подтвердят эффективность какого-либо лекарства или метода лечения, нельзя говорить, что средство может быть эффективным.

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