Харет: хочу поздравить Sputnik Молдова с первым юбилеем

Утро на Sputnik’e Харет: хочу поздравить Sputnik Молдова с первым юбилеем

В четверг, 14 мая, Sputnik Молдова отмечает пятилетие. Поздравления коллективу адресовали известные люди, частые гости наших радиоэфиров. Одним из них стал директор Государственного Русского драматического театра им. А.П. Чехова Константин Харет, который поблагодарил Sputnik Молдова за возможность сотрудничества.

“У вас молодой, сплоченный коллектив, это не может не радовать. И сегодня я хочу поздравить вас с вашим первым юбилеем — пятилетием. Кто-то может сказать, что это мало, но я уверен, что это хорошее начало долгого и счастливого пути", - сказал Харет.

Директор театра им. А.П. Чехова также добавил, что хотел бы пожелать Sputnik Молдова процветания и удачи, а еще, чтобы в новостной ленте Sputnik Молдова преобладали позитивные, добрые и хорошие новости. Харет отметил, что рад сотрудничеству и уверен, что дружба со Sputnik Молдова продлится еще долгие годы.

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