Москович рассказал, почему он всегда читает и слушает Sputnik Молдова

Утро на Sputnik’e Москович рассказал, почему он всегда читает и слушает Sputnik Молдова

В четверг, 14 мая, коллектив Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова празднует свой первый юбилей — ровно пять лет назад редакция выпустила первый материал. В республике появилось еще одно популярное СМИ.

"Пять лет — срок очень маленький, но вы успели очень много реализовать. Вы являетесь, наверное, единственным агентством, которое говорит людям правду", - отметил известный музыкант, народный артист Республики Молдова Константин Москович в своем поздравительном обращении.

Он пожелал коллективу редакции и дальше держать руку на пульсе, продолжать знакомить аудиторию с новостями, передовыми форматами и оставаться для читателей и радиослушателей верным источником информации.

"Вы всегда - в гуще событий, в политике, в общественной жизни. Вы откликаетесь на все музыкальные, культурные события, которые проходят в нашей стране, доносите это людям правдиво и честно. За что я и люблю вас. Счастья вам всем, здоровья, и с юбилеем!", - подытожил Москович.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр.

Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 90 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.

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