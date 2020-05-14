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Сергей Цуркану
© Sputnik / Rodion Proca

Sputnik Молдова празднует день рождения и продолжает свою работу

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200514/30248828/sputnik-moldova-prazdnuet-den-rozhdeniya-i-prodolzhaet-svoyu-rabotu.html

Нашу редакцию поздравляет сегодня вся страна - за пять лет Sputnik Молдова стал одним из ведущих СМИ республики.

Утро на Sputnik’e
"Утро на Sputnik'е" - первый юбилей

Свой первый юбилей отмечает в эти дни Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова. Оперативность, мультимедийность, интерактивность плюс преемственность традиций качественной журналистики вышли на медийную орбиту республики 14 мая 2015 года. Многие уже считают нас своим старым другом или добрым соседом, которые всегда поделятся интересной новостью, напомнят о важных событиях.
Редакцию поздравляет сегодня вся страна. Мы предлагаем вам наш специальный юбилейный выпуск программы "Утро на Sputnik'е".

Sputnik Молдова 5 лет
© Sputnik / Moldova
Sputnik Молдова: 5 лет на орбите - полет нормальный
Каждый месяц в наших радиостудиях выступают более 150 спикеров — экономистов, ученых, политологов, министров и депутатов парламента, известных деятелей культуры, искусства и спорта.

А значит, наши слушатели всегда имеют доступ к разным точкам зрения и мнениям экспертов по самым острым темам повестки дня. Мы не прекращали работу в период карантинных ограничений. Мы одни из первых узнаем, что происходит в стране. Оставайтесь на орбите Sputnik Молдова.

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