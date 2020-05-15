09:05 15 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.85
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.67
Поиск
Владимир Брутер
© Sputnik /

Брутер: вопрос о кредите от России был экономическим, а стал политическим

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
81 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200515/30253057/bruter-vopros-o-kredite-ot-russia-byl-ekonomicheskim-stal-politicheskim.html

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал свое мнение о российском кредите, договор о котором КС признал неконституционным.

Утро на Sputnik’e
Брутер: вопрос о кредите от России был экономическим, но стал политическим

После вынесения Конституционным судом решения по российскому кредиту многие эксперты заговорили о политической ангажированности этого решения. По мнению политолога Владимира Брутера, заседание КС по данному вопросу стало возможным лишь потому, что КС Молдовы иногда слишком широко трактует свои полномочия. Трактовать кредитные соглашения — это за рамками полномочий судебного органа.

"Нигде не прописано, что суд может трактовать соглашения правительства о предоставлении кредитов. А если об этом напрямую нигде не написано, это значит, что в его полномочия это не входит. У нас же почему-то считается, что Конституционный суд может рассматривать все, что угодно, когда угодно и где угодно. Такого в мировой практике нет", - подчеркнул Брутер.

Роман Михаеш
© Sputnik / Osmatesco
Михэеш: переговоры с Россией о кредите придется начинать сначала
Что касается конкретной ситуации, то она уже давно перешла в рамки политической борьбы, считает эксперт. 

Также, как отметил Брутер, вопрос на самом деле не столько в судьбе этого кредита, сколько в судьбе российско-молдавских отношений.

"Судьба Молдовы не от кредита зависит. Понятно, что без него будет хуже, но страна тем или иным образом выживет и вылезет из этого кризиса. Вопрос в том, что делать дальше, какова программа дальнейших действий после кризиса. Россия предложила Молдове кредит, который с помощью юридической волокиты был отвергнут. Очень неправильно переводить экономическую сферу взаимоотношений в политическую плоскость, но именно это мы сейчас наблюдаем", - заключил эксперт.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Депутат: что произойдет с российским кредитом после решения КС
Премьер прокомментировал решение КС, аннулировавшего договор о займе РФ
Госдума РФ: депутаты не просили правительство отказывать Молдове в кредите


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Микки Маус и друзья снова принимают гостей в шанхайском Диснейленде
Российские военные специалисты возвращаются на родину из Италии
Российские военные специалисты возвращаются на родину из Италии - видео
Sputnik Молдова 5 лет
Sputnik Молдова: 5 лет на орбите - полет нормальный

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться