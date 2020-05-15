Брутер: вопрос о кредите от России был экономическим, а стал политическим

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал свое мнение о российском кредите, договор о котором КС признал неконституционным.

Утро на Sputnik’e Брутер: вопрос о кредите от России был экономическим, но стал политическим

После вынесения Конституционным судом решения по российскому кредиту многие эксперты заговорили о политической ангажированности этого решения. По мнению политолога Владимира Брутера, заседание КС по данному вопросу стало возможным лишь потому, что КС Молдовы иногда слишком широко трактует свои полномочия. Трактовать кредитные соглашения — это за рамками полномочий судебного органа.

"Нигде не прописано, что суд может трактовать соглашения правительства о предоставлении кредитов. А если об этом напрямую нигде не написано, это значит, что в его полномочия это не входит. У нас же почему-то считается, что Конституционный суд может рассматривать все, что угодно, когда угодно и где угодно. Такого в мировой практике нет", - подчеркнул Брутер.

Что касается конкретной ситуации, то она уже давно перешла в рамки политической борьбы, считает эксперт.

Также, как отметил Брутер, вопрос на самом деле не столько в судьбе этого кредита, сколько в судьбе российско-молдавских отношений.

"Судьба Молдовы не от кредита зависит. Понятно, что без него будет хуже, но страна тем или иным образом выживет и вылезет из этого кризиса. Вопрос в том, что делать дальше, какова программа дальнейших действий после кризиса. Россия предложила Молдове кредит, который с помощью юридической волокиты был отвергнут. Очень неправильно переводить экономическую сферу взаимоотношений в политическую плоскость, но именно это мы сейчас наблюдаем", - заключил эксперт.

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