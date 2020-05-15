Мокану: молдавское общество только учится быть сплоченным

Утро на Sputnik’e Мокану: молдавское общество только учится быть сплоченным

Только 38% жителей Молдовы спокойно относятся к своим согражданам, переболевшим COVID-19, таковы результаты исследования, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы в начале мая. Согласно этому же исследованию, около половины граждан позитивно относятся к трудовым мигрантам, вернувшимся из-за рубежа, из стран, где сложная ситуация с COVID-19. Лишь менее половины — 44% опрошенных — готовы проявить сочувствие к бизнесменам, потерявшим доходы за время карантина, и считают, что государство должно их как-то поддержать. Все это, по мнению социолога Виктора Мокану, свидетельствует о не очень высоком уровне консолидации нашего общества.

"Этот проект финансируется правительством Республики Молдова, он называется "Социальная консолидация молдавского общества". Мы опрашивали людей, как они видят укрепление консолидации в обществе. Респонденты считают, что прежде всего необходимо поднять благосостояние людей, повысить качество их жизни", - заявил Мокану.

Кроме того, как отметил социолог, граждане считают, что сделать общество более консолидированным можно, если повысить культурно-образовательный уровень населения. А почти каждый пятый считает, что необходимо менять менталитет нашего населения, только тогда у молдавского общества есть шанс стать сплоченным. Наконец, 19% уверены, что молдавское общество могут сплотить только социальные потрясения — катаклизмы, стрессовые ситуации. Ну а 21% опрошенных пессимистично смотрят на идею консолидации общества, считая, что молдавское общество сплотить ничто не сможет.

Социологическое исследование "Социальная консолидация молдавского общества в контексте пандемии COVID-19", инициированное и проведенное Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, отражает взаимозависимость экономических, политических и социальных процессов в Молдове. Опрос был проведен по телефону с 1 по 7 мая 2020 года, в нем приняли участие тысяча 141 человек из 418 населенных пунктов страны. Максимальная погрешность составляет порядка 3%.

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