Ионицэ: у Молдовы есть шанс сэкономить полмиллиарда долларов в этом году

Экономист Вячеслав Ионицэ в эфире студии Sputnik Молдова рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, какие причины могли привести к росту цен на нефть на мировых биржах, является ли эта тенденция долгосрочной, и как стоимость нефти влияет на молдавскую экономику.

Утро на Sputnik’e Ионицэ: у Молдовы есть шанс сэкономить полмиллиарда долларов в этом году

Мировые цены на нефть растут и даже бьют рекорды, на торгах в понедельник цена нефти поднялась до уровня цен 17 марта. Многие эксперты связывают этот факт с открытием экономик после окончания карантина во многих странах мира, что вызывает и рост спроса на нефть. Например, в Китае спрос на нефть практически вернулся на уровень, наблюдавшийся до введения Пекином карантинных ограничений. Впрочем, какие-либо выводы делать пока рано, и о том, что цены на нефть будут уверенно расти, пока речи не идет, считает экономист Вячеслав Ионицэ.

"Небольшие скачки еще не определяют общей тенденции. В принципе, большого роста пока не предвидится по той причине, что потребление в этом году останется низким, а перепроизводство нефти зашкаливает. Какой-то краткосрочный рост может быть обусловлен спекуляциями на биржевых торгах, поскольку самый спекулятивный товар в мире — это нефть", - заявил Ионицэ.

По словам эксперта, именно эта спекулятивная составляющая влияет на рынок нефти. Каких-либо фундаментальных изменений, которые могли бы привести к росту цен, на сегодняшний день в мире пока не наблюдается.

Что же касается Молдовы, то мы от мировых цен на нефть очень даже зависимы. Практически все энергоресурсы, потребляемые Молдовой, мы импортируем, а весь блок энергоресурсов, потребляемых Молдовой, зависит от цены на нефть. В те годы, когда стоимость нефти была высокой, мы импортировали энергоресурсов на сумму 1,2 миллиарда долларов в год, в период низких цен мы импортировали энергоресурсов на 700 миллионов долларов в год. Поэтому, заключил Ионицэ, в годы низких цен мы экономим сумму в 500 миллионов долларов в год. Для сравнения, эта сумма составляет около 10 процентов от суммы нашего импорта.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova